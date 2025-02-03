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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi’nin açılış töreninde konuştu: (1) haberi
Ocak ayı dış ticaret verileri Trabzon’da açıklandı haberi
Sompo Sigorta geçen yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüdü haberi
Kırklareli’nde yoğun sis etkili oluyor haberi
Bursa’da taşkınların önüne geçmek amacıyla dere temizliği yapılıyor haberi
DSİ Genel Müdürlüğü, Bursa’da 22 yılda 148 tesisi hizmete aldı haberi
EY, Jeostratejik Görünüm 2025 raporunu yayımlandı haberi
Akbank’tan “Haftalık Ödemeli Taksitli Ticari Kredi” haberi
Tekirdağ’da drift atan ehliyetsiz sürücüye 84 bin 739 lira ceza haberi
Tekirdağ’daki ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada sesten etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı haberi
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Tekirdağ’da drift atan ehliyetsiz sürücüye 84 bin 739 lira ceza haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da aracıyla drift atan sürücüye 84 bin 739 lira idari ceza uygulandı.Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde, bir otomobilin drift attığının bildirilmesi üzerine çalışma yaptı.İlçe merkezinde...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da drift atan ehliyetsiz sürücüye 84 bin 739 lira ceza haberi

Tekirdağ'da aracıyla drift atan sürücüye 84 bin 739 lira idari ceza uygulandı.

Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde, bir otomobilin drift attığının bildirilmesi üzerine çalışma yaptı.

İlçe merkezinde durdurulan otomobilin sürücüsü K.R.P'nin, ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Ehliyetsiz olduğu ve trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 84 bin 739 lira idari ceza kesildi.

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