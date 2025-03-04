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Tekirdağ’da “Dünya Obezite Günü” kapsamında konferans düzenlendi haberi
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Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul’da geleneksel iftar sofraları kuruyor haberi
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Kocaeli’de 21 öğrencinin aile bireyleri, Yeşilayın başlattığı çalışmayla sigaradan kurtuldu haberi
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Tekirdağ’da “Dünya Obezite Günü” kapsamında konferans düzenlendi haberi

- Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç: - "Dünyada 650 milyon insan obezite ile mücadele ediyor. Maalesef zaman çok değişti. Bunda en büyük etken ise hareketimiz azaldı"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da “Dünya Obezite Günü” kapsamında konferans düzenlendi haberi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç, dünya genelinde 650 milyon insanın obezite ile mücadele ettiğini belirtti.

Tokuç, Dünya Obezite Günü kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Tabip Odası işbirliğinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, dünyada obezite sıklığının yüzde 13'ü aştığını söyledi.

Türkiye'de yapılan araştırmaların vahim bir tabloyu ortaya koyduğunu belirten Tokuç, “Şu anda obezitenin sıklığı yüzde 30'u aştı ve Avrupa'nın en kilolu ülkesiyiz.” dedi.

Tokuç, Türkiye'de obezite farkındalığının artırılması gerektiğini dile getirdi.

Obezite oluşumunda fiziksel aktivite yetersizliğinin en önemli neden olarak görüldüğünü anlatan Tokuç, “Dünyada 650 milyon insan obezite ile mücadele ediyor. Maalesef zaman çok değişti. Bunda en büyük etken ise hareketimiz azaldı. Kötü ve yanlış beslenmenin sonuçları hareketsizlikle birleşince obeziteyi ve fazla kiloyu getirdi. Obezite kalp ve diyabet gibi pek çok sorunu da beraberinde getiriyor.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz ise obezitenin bir hastalık olarak kabul edilerek mücadelenin daha etkili şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.

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