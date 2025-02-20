SON DAKİKA
Yeşilay Bilecik Şubesi’nden kurum müdürlerine ziyaret haberi
Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi haberi
TEMSA, Yuka Yat iş birliğiyle elektrikli tekne dönüşümüne katkı sağladı haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
BŞEÜ ile Bozüyük TSO arasında lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı haberi
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı’dan ramazan pidesi fiyatı açıklaması: haberi
BUSADER’in 2025 sürdürülebilirlik hedefleri açıklandı haberi
Sagra Grup, Business Honors Awards’tan 5 ödül aldı haberi
Ezine Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı yapıldı haberi
Edirne 1. Bölge Satranç Turnuvası devam ediyor haberi
Yeşilay Bilecik Şubesi’nden kurum müdürlerine ziyaret haberi
Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi haberi
TEMSA, Yuka Yat iş birliğiyle elektrikli tekne dönüşümüne katkı sağladı haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
BŞEÜ ile Bozüyük TSO arasında lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı haberi
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı’dan ramazan pidesi fiyatı açıklaması: haberi
BUSADER’in 2025 sürdürülebilirlik hedefleri açıklandı haberi
Sagra Grup, Business Honors Awards’tan 5 ödül aldı haberi
Ezine Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı yapıldı haberi
Edirne 1. Bölge Satranç Turnuvası devam ediyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı haberi

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.Muratlı ilçesinde belirl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı haberi

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Muratlı ilçesinde belirlenen 2 adres ve bir otomobilde yapılan aramalarda, 1269 sentetik ecza hap, tabanca, 49 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 855 lira ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İlgili Haberler

Tekirdağ’da bir yıl önce kick boksa başlayan Taha Adacık, Türkiye ikincisi oldu haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 13:14

Tekirdağ’da bir yıl önce kick boksa başlayan Taha Adacık, Türkiye ikincisi oldu haberi

Edirne’de üreticiler seralarını kalorifer kazanıyla ısıtıp fidelerini dona karşı koruyor haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 13:04

Edirne’de üreticiler seralarını kalorifer kazanıyla ısıtıp fidelerini dona karşı koruyor haberi

İstanbul Medipol Üniversitesi’nde “Sağlık-Politika Atölyeleri” başladı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 13:00

İstanbul Medipol Üniversitesi’nde “Sağlık-Politika Atölyeleri” başladı haberi

GÜNCELLEME 2 – Bursa’da madeni yağ dükkanında çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 12:50

GÜNCELLEME 2 – Bursa’da madeni yağ dükkanında çıkan yangın söndürüldü haberi

Oyuncu Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu’nda tören düzenlendi haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 12:50

Oyuncu Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu’nda tören düzenlendi haberi

Garanti BBVA, CDP’nin iklim değişikliği ve su güvenliği programlarında A notunu aldı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 12:44

Garanti BBVA, CDP’nin iklim değişikliği ve su güvenliği programlarında A notunu aldı haberi

Tekirdağ’da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı haberi Tekirdağ’da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı haberi Edirne’de çiftçiler lisanslı depolarda kapasitenin artmasını istiyor haberi Edirne’de çiftçiler lisanslı depolarda kapasitenin artmasını istiyor haberi