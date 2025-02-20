Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı haberi

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Muratlı ilçesinde belirlenen 2 adres ve bir otomobilde yapılan aramalarda, 1269 sentetik ecza hap, tabanca, 49 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 855 lira ele geçirildi.
Adreslerde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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