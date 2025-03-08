Tekirdağ’da “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtılıyor haberi

Tekirdağ'da “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtılmaya devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde sürdürdü.
Ekipler, ilçelerde düzenlenen 10 farklı programda vatandaşlara projeyi tanıttı.
Öte yandan ekipler, NARVAS ve UYUMA mobil uygulamaları hakkında da vatandaşları bilgilendirdi.
Ekiplerin 555 kişiyi bilgilendirdiği tanıtım faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
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