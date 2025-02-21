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Tekirdağ’da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası haberi
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Edirne’de Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı haberi
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Tekirdağ’da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müe...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası haberi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Rıdvan Kurt, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada maktul Ayşenur Akkurt'un annesi Nergis ve babası Ahmet Akkurt da hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanık, olayın buralara gelmesini istemediğini ileri sürerek, üzgün olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de Kurt'a “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın cezasında indirim yapılmadı.

Maktulün annesi Nergis Akkurt, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, adaletin yerini bulduğu ifade etti.

Kızlarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını anlatan Akkurt, sanığın hak ettiği cezayı almasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Avukat Uğur Yüksel ise sanığın hak ettiği cezayı aldığını belirtti.

Sanığa, hiçbir takdiri indirim uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini vurgulayan Yüksel, “Bizim de tamamen talebimiz ve isteğimiz buydu. Bu tabii ki bizim kaybımızı geri getirmeyecek, ailenin kaybını geri getirmeyecek ama en azından acımızı az da olsa hafifletecek. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için bir emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

-Olay

Şarköy'de 19 Ocak 2023'te eski eşi Rıdvan Kurt (33) ile yaşayan Ayşenur Akkurt'tan (30) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmişti. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Akkurt'un bıçaklanarak hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

Bileklerinde kesikler bulunan baygın haldeki Kurt ise sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
Akkurt

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