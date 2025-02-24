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Tekirdağ’da 5’inci kattaki evinin balkonundan eşyaları atarak etrafa zarar veren kişi gözaltına alındı haberi
Norovirüs vakalarında artış yaşanıyor haberi
Pendik’teki duvarlarından ses gelen bina boşaltıldı haberi
Müteahhitler Marmara Bölgesi’nde kentsel dönüşümün hızlandırılmasını istiyor haberi
Şişli’de kartopu atan çocukları taksiyle kovalayan şoför kamerada haberi
Küçükçekmece’de iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı haberi
Tekirdağ’a kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 105 bin lira ceza uygulandı haberi
Kırklareli’nde kadınlar “Roman Fitness” ile zinde kalıyor haberi
Tescilli bıldırcın kebabı üniversite desteğiyle dünyaya tanıtılacak haberi
Tekirdağlı genç çiftçi devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte ayda 45 ton süt üretiyor haberi
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Tekirdağ’da evinde sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da evinde 938 sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, Saray ilçesinde belirlenen iki evde arama yaptı.Aram...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da evinde sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı haberi

Tekirdağ'da evinde 938 sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Saray ilçesinde belirlenen iki evde arama yaptı.

Aramalarda, 938 sentetik ecza hap ve 38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi S.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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