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Tekirdağ’da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü haberi
Yalova’da devre mülk sahiplerini dolandıran 2 zanlı tutuklandı haberi
Eyüpsultan’da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı haberi
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Tekirdağ’da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde patlayan içme suyu isale hattının oluşturduğu çukura düşen otomobil, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.Şehit Teğmen Akın Caddesi'nde içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meyda...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü haberi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde patlayan içme suyu isale hattının oluşturduğu çukura düşen otomobil, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Şehit Teğmen Akın Caddesi'nde içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu oluşan çukura yoldan geçen bir otomobil düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Bir bölümü çukurda kalan otomobil, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri, patlayan hattın onarımı için çalışma başlattı.

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