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Beyoğlu’nda uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı haberi
Edirne’de farklı ekim metotlarıyla ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı test ediliyor haberi
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Tekirdağ’da ilkbahar şap aşılama programı başladı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilkbahar dönemi şap aşılama çalışmalarına başlandı. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, şap hastalığıyla mücadelenin önemli olduğu belirtildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da ilkbahar şap aşılama programı başladı haberi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilkbahar dönemi şap aşılama çalışmalarına başlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, şap hastalığıyla mücadelenin önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, şap hastalığının özellikle büyükbaş hayvanlarda et ve süt veriminde ciddi kayıplara neden olduğunu belirtti.

Hastalığa karşı, görevli veterinerlerin işletmelerde kontroller gerçekleştirdiğini aktaran Aksoy, “Elbette aşı tek başına koruyucu değil. Bu yüzden işletme giriş çıkışlarında dezenfektan uygulamalarıyla, işletme hijyenine ve hayvan refahına özen göstererek hastalığın işletmelere girişine hep birlikte engel olabiliriz.” ifadelerini kullandı.

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