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Saros Körfezi’nde kaçak yapılaşmaya ve ruhsatsız turizm işletmelerine müsaade verilmeyecek
Müellif İskender Pala’nın Japon gelini Saito, İstanbul’da Müslüman oldu
Edirne’den kısa kısa
Bursa’da devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
Sadakataşı Derneğinden İdlib’de 600 aileye kumanya yardımı
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 13 kişi yakalandı
Pasifik Eurasia’nın odağında Orta Koridor’da demir yolu nakliyatını büyütmek var
Sakarya’da 1 kişi silahla yaralandı
İstanbul Valisi Gül’den sanatçı Edip Akbayram’a hastanede ziyaret
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Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 13 kişi yakalandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 13 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 370 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 169 tabanca fişeği, 249 kilogram tütün ve 9 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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