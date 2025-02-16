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Bursa’nın engelli ve sahipsiz kedileri 18 yıldır “villa”da yaşıyor haberi
Zeytinburnu’nda sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Beyoğlu’nda uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı haberi
Edirne’de farklı ekim metotlarıyla ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı test ediliyor haberi
Edirne Valisi Sezer, Batı Trakya’da ziyaretlerde bulundu haberi
Maltepe’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı haberi
Üsküdar’da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı haberi
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Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalış...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı haberi

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 305 bin 260 makaron (filtreli sigara kağıdı), 490 kilogram tütün, 17 kilo 250 gram nargile tütünü, 2 kompresör, 2 makaron doldurma makinesi ve 2 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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