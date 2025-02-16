Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı haberi

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 305 bin 260 makaron (filtreli sigara kağıdı), 490 kilogram tütün, 17 kilo 250 gram nargile tütünü, 2 kompresör, 2 makaron doldurma makinesi ve 2 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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