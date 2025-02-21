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Tekirdağ’da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde eğitim gören kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi.Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde kadınlar için eğitim programı düz...