SON DAKİKA
Bursa’daki kar yağışı trafik kazalarına neden oldu haberi
Tekirdağ’da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi haberi
Tekirdağ’da Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi açıldı haberi
DeFacto’nun emisyon azaltım hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı haberi
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı haberi
Erken tedavi edilmeyen zona hastalığı görme kaybına sebep olabiliyor haberi
Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi
Dijitalleşmeyle beraber kelime hazinesinin azalması, gençlerin düşünme yetilerini olumsuz etkiliyor haberi
Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı haberi
Kağıthane’de kar nedeniyle yokuşta kayan otomobil park halindeki araca çarptı haberi
Bursa’daki kar yağışı trafik kazalarına neden oldu haberi
Tekirdağ’da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi haberi
Tekirdağ’da Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi açıldı haberi
DeFacto’nun emisyon azaltım hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı haberi
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı haberi
Erken tedavi edilmeyen zona hastalığı görme kaybına sebep olabiliyor haberi
Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi
Dijitalleşmeyle beraber kelime hazinesinin azalması, gençlerin düşünme yetilerini olumsuz etkiliyor haberi
Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı haberi
Kağıthane’de kar nedeniyle yokuşta kayan otomobil park halindeki araca çarptı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi haberi

Tekirdağ’da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde eğitim gören kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi.Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde kadınlar için eğitim programı düz...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi haberi

Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde eğitim gören kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde kadınlar için eğitim programı düzenlendi.

Doktor Ferda Öztürk, ebe Gülay Karbuz ve Zeynep Özbay tarafından verilen eğitimlere 25 kursiyer katıldı.

Eğitimde, hastalıkların erken teşhisi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kolon kanseri konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Uzmanlar eğitimin sonunda kadınların sorularını yanıtladı.

Eğitim

İlgili Haberler

Financell’in “Kendi İşim Cihaz Kredisi” yenilendi haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 12:01

Financell’in “Kendi İşim Cihaz Kredisi” yenilendi haberi

Kırklareli’nin “orman banyosu” faaliyetleriyle sağlık turizminde öne çıkması hedefleniyor haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 11:51

Kırklareli’nin “orman banyosu” faaliyetleriyle sağlık turizminde öne çıkması hedefleniyor haberi

Vestel Ventures, ABD merkezli Splitvolt’a yatırım yaptı haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 11:44

Vestel Ventures, ABD merkezli Splitvolt’a yatırım yaptı haberi

Milli takıma seçilen Kırklarelili genç tekvandocuların hayali olimpiyatlar haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 11:44

Milli takıma seçilen Kırklarelili genç tekvandocuların hayali olimpiyatlar haberi

Antarktika Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nda çalışmalar başladı haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 11:36

Antarktika Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nda çalışmalar başladı haberi

İlker Püren’le düşme hattından kurtulan Sakaryaspor, play-off hesapları yapıyor haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 11:34

İlker Püren’le düşme hattından kurtulan Sakaryaspor, play-off hesapları yapıyor haberi

Edirne’de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi haberi Edirne’de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi haberi İstanbul Boğazı’ndaki deniz çayırlarında müsilaja rastlanmadı haberi İstanbul Boğazı’ndaki deniz çayırlarında müsilaja rastlanmadı haberi