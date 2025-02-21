Tekirdağ’da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi haberi

Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde eğitim gören kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde kadınlar için eğitim programı düzenlendi.
Doktor Ferda Öztürk, ebe Gülay Karbuz ve Zeynep Özbay tarafından verilen eğitimlere 25 kursiyer katıldı.
Eğitimde, hastalıkların erken teşhisi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kolon kanseri konularında bilgilendirmeler yapıldı.
Uzmanlar eğitimin sonunda kadınların sorularını yanıtladı.
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