Tekirdağ’da kadın kursiyerlerin el emeği seramik ürünler sergilendi haberi

Tekirdağ'da Kültür ve Turizm Müdürlüğü kurslarına katılan kadın kursiyerlerin yaptığı seramik çalışmaları sergilendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün geçen yıl açtığı seramik kursuna 25 kursiyer katıldı.

Kurslarda kadınların bir yıl boyunca yaptığı seramik süs eşyalarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan sergide ziyaretçiler ürünleri inceledi.

Kursa katılan Hicran Güven, AA muhabirine, seramik kursunun kendileri için çok verimli olduğunu söyledi.

Boş vakitlerini değerlendirerek ortaya çok güzel ürünler çıkarttıklarını ifade eden Güven, “Burada çamurdan yani sıfırdan bir çalışma yaparak güzel süs eşyaları ortaya çıkartıyoruz. Öğrenmesi biraz zaman alıyor ama öğrendikten sonra ortaya bir eser çıkınca insan mutşlu oluyor. Arkadaşlarla beraber yaptığımız ürünleri burada gelenlerin beğenisine sunduk. Bu kursların her zaman devam etmesini istiyoruz. Kadınlar burada çok güzel çalışmalara imza atıyor. Zaman zaman bu yaptıklarımızı satma fırsatı da buluyoruz.” dedi.

Güven, kendi el emeği ürünlerini sergilerde görmenin huzur verici olduğunu aktararak, yaptıkları ürünlerin herkes tarafından çok beğenildiğini dile getirdi.

Sergi 22 Şubat'a kadar açık olacak.