SON DAKİKA
Tekirdağ’da deniz ulaşımına poyraz engeli haberi
Tekirdağ’da ilkokul öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı haberi
Tekirdağ’da kadın kursiyerlerin el emeği seramik ürünler sergilendi haberi
Sakarya’da su kanalına devrilen araçta 1 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da kurusıkı tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı haberi
Çanakkale, Belgrad ve Berlin turizm fuarlarında tanıtılacak haberi
Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, başarılı sporcu öğrencileri ağırladı haberi
Edirne’de Kosova’nın bağımsızlığı kutlandı haberi
Teknosa’nın “Kadın için Teknoloji” projesi 3 yılda 4,16 kat sosyal fayda sağladı haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
Tekirdağ’da deniz ulaşımına poyraz engeli haberi
Tekirdağ’da ilkokul öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı haberi
Tekirdağ’da kadın kursiyerlerin el emeği seramik ürünler sergilendi haberi
Sakarya’da su kanalına devrilen araçta 1 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da kurusıkı tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı haberi
Çanakkale, Belgrad ve Berlin turizm fuarlarında tanıtılacak haberi
Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, başarılı sporcu öğrencileri ağırladı haberi
Edirne’de Kosova’nın bağımsızlığı kutlandı haberi
Teknosa’nın “Kadın için Teknoloji” projesi 3 yılda 4,16 kat sosyal fayda sağladı haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da kadın kursiyerlerin el emeği seramik ürünler sergilendi haberi

Tekirdağ’da kadın kursiyerlerin el emeği seramik ürünler sergilendi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Kültür ve Turizm Müdürlüğü kurslarına katılan kadın kursiyerlerin yaptığı seramik çalışmaları sergilendi.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün geçen yıl açtığı seramik kursuna 25 kursiyer katıldı.Kurslarda kadınların bir yıl boy...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da kadın kursiyerlerin el emeği seramik ürünler sergilendi haberi

Tekirdağ'da Kültür ve Turizm Müdürlüğü kurslarına katılan kadın kursiyerlerin yaptığı seramik çalışmaları sergilendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün geçen yıl açtığı seramik kursuna 25 kursiyer katıldı.

Kurslarda kadınların bir yıl boyunca yaptığı seramik süs eşyalarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan sergide ziyaretçiler ürünleri inceledi.

Kursa katılan Hicran Güven, AA muhabirine, seramik kursunun kendileri için çok verimli olduğunu söyledi.

Boş vakitlerini değerlendirerek ortaya çok güzel ürünler çıkarttıklarını ifade eden Güven, “Burada çamurdan yani sıfırdan bir çalışma yaparak güzel süs eşyaları ortaya çıkartıyoruz. Öğrenmesi biraz zaman alıyor ama öğrendikten sonra ortaya bir eser çıkınca insan mutşlu oluyor. Arkadaşlarla beraber yaptığımız ürünleri burada gelenlerin beğenisine sunduk. Bu kursların her zaman devam etmesini istiyoruz. Kadınlar burada çok güzel çalışmalara imza atıyor. Zaman zaman bu yaptıklarımızı satma fırsatı da buluyoruz.” dedi.

Güven, kendi el emeği ürünlerini sergilerde görmenin huzur verici olduğunu aktararak, yaptıkları ürünlerin herkes tarafından çok beğenildiğini dile getirdi.

Sergi 22 Şubat'a kadar açık olacak.

Ürünler

İlgili Haberler

Edirne’de fabrika yangınına müdahale ediliyor haberi
Yerel
18 Şubat 2025, 11:02

Edirne’de fabrika yangınına müdahale ediliyor haberi

Tekirdağ’da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
18 Şubat 2025, 10:54

Tekirdağ’da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü haberi

Gelibolu’da Ülkü Ocakları sahipsiz kedilerin barınması için kulübeler hazırladı haberi
Yerel
18 Şubat 2025, 10:50

Gelibolu’da Ülkü Ocakları sahipsiz kedilerin barınması için kulübeler hazırladı haberi

Tekirdağ Valisi Soytürk, proje toplantısına katıldı haberi
Yerel
18 Şubat 2025, 10:50

Tekirdağ Valisi Soytürk, proje toplantısına katıldı haberi

Kocaeli’de zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor haberi
Yerel
18 Şubat 2025, 10:40

Kocaeli’de zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor haberi

Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi
Yerel
18 Şubat 2025, 10:01

Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi

İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi Şarkıcı Hadise Bursa’da sahne aldı haberi Şarkıcı Hadise Bursa’da sahne aldı haberi