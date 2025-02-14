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Edirne’den kısa kısa haberi
İstanbul’daki suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 54 şüpheli tutuklandı haberi
Tekirdağ’da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişinin cenazesi defnedildi haberi
Tekirdağ’da kadınlar el emeği ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor haberi
Esenler’de şehit düşen itfaiye eri için tören düzenlendi haberi
Tekirdağlı yaşlı çiftin 64 yıllık evliliğinin sırrı “sevgi, saygı ve sabır” haberi
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Stratejileri Toplantısı’nda konuştu: haberi
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Tekirdağ’da kadınlar el emeği ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağlı kadınlar Kadın Girişimciler Pazarı'nda ürettikleri el emeği ürünleri satarak hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından 3 ay önce kadınlar için Kadın Girişim...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da kadınlar el emeği ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor haberi

Tekirdağlı kadınlar Kadın Girişimciler Pazarı'nda ürettikleri el emeği ürünleri satarak hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından 3 ay önce kadınlar için Kadın Girişimciler Pazarı kuruldu.

Kadınlar evlerinde ördükleri patik, yelek, süs eşyası ile kendi yaptıkları gıda ürünlerini pazarda satmaya başladı.

Haftada 3 gün açılan pazarda kadınlar ürünlerinin satışını yaparak ev ekonomisine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanın Hülya Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınlar için kurdukları pazarın güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Süleymanpaşa Kent Konseyi olarak kadınlarımızın emeğini, üretkenliğini desteklemekten büyük gurur duyduklarını aktaran Çetin, “Kadın Girişimciler Pazarımız hem kadın emeğini görünür kılmak, hem de yerel ekonomimize katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Bu proje kadınlarımızın el emeği ürünlerini doğrudan halkla buluşturduğu, girişimcilik ruhlarını güçlendirdiği ve dayanışmayı arttırdığı bir platformdur. Kadınlarımızın her zaman yanındayız, onların başarılarını desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki kadın güçlenirse toplum güçlenir.” dedi.

Emekli Arzu Uslu da pazarda boş vaktini değerlendirdiğini belirterek, “Burada patik örüyorum, tülbent, sabunluk, bebek yelekleri, ufak tefek süsler yapıyorum. Kendi aileme katkıda bulunmaya çalışıyorum. Başka arkadaşlarımın, emekli kadınların, ihtiyacı olanlarlar vaktimizi burada güzel değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

Kadınlar

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