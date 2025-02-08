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Tekirdağ’da Malkara itfaiye istasyonu hizmete açıldı haberi
Tekirdağ’da gençlik çalışmaları istişare toplantısı yapıldı haberi
Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi
Balıkesir’de işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı haberi
Edirne’de Tunca Nehri’nin kenarı düzenleniyor haberi
TRT 1’in yeni dizisi “Bir Zamanlar İstanbul” seyircilerle buluştu haberi
Kocaeli’de boya deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de kar nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı haberi
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Tekirdağ’da Malkara itfaiye istasyonu hizmete açıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Malkara itfaiye istasyonu hizmete açıldı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılışta Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cengiz Çelik, itfaiye istasyonu hakkınd...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da Malkara itfaiye istasyonu hizmete açıldı haberi

Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Malkara itfaiye istasyonu hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılışta Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cengiz Çelik, itfaiye istasyonu hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, burada yaptığı konuşmada, istasyonun son teknolojik imkanlarla donatıldığını belirtti.

İstasyonda 20 itfaiyecinin görev yapacağı ifade eden Yüceer, “7 araç kapasiteli garajı olan ve ihtiyaç durumunda elbette Malkara başta olmak üzere bütün Tekirdağ'ımıza, bölgemize hizmet edecek. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için hızlı, etkili bir şekilde hizmet üretecek. Bu istasyonumuzla beraber 11 ilçemizde 19 istasyonumuz olacak. Akabinde Ergene, Çerkezköy, Saray, Hayrabolu istasyonlarımızın yapım projelerini hazırladık. Kapaklı da yer arayışımız devam ediyor. İtfaiyemiz 7/24 göreve hazır. Amacımız daha iyi hizmetle hemşerilerimizi buluşturmak.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk de açılışta konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan istasyon katılımcılar tarafından gezildi.

İstasyonu
İtfaiye

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