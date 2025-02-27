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Bağcılar’da “Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi” açıldı haberi
Trakya Üniversitesinde karma sanat sergisi açıldı haberi
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Tekirdağ’da “Milli Teknoloji Hamlesi ve Paradigma Dönüşümü Konferansı” düzenlendi haberi

- T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrem Bayraktar Aksakal: - "Ülkelerin kendilerini savunabilmeleri için kendi teknolojilerine sahip olmaları gerekiyor" - "Bugün savunma sanayisi gibi kritik bir sektörde dışa bağımlı olduğunuz senaryoda aslında parasıyla satın almış olduğunuz herhangi bir ürünün sahibi değilsiniz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da “Milli Teknoloji Hamlesi ve Paradigma Dönüşümü Konferansı” düzenlendi haberi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve T3 Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, ülkelerin kendilerini savunabilmeleri için kendi teknolojilerine sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Aksakal, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunca, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen “Milli Teknoloji Hamlesi ve Paradigma Dönüşümü Konferansı”nda yaptığı konuşmada savunma sanayisinde dışa bağımlı olmamanın kritik önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli olduğuna dikkati çeken Aksakal, “Ülkelerin kendilerini savunabilmeleri için kendi teknolojilerine sahip olmaları gerekiyor. Bugün savunma sanayisi gibi kritik bir sektörde dışa bağımlı olduğunuz senaryoda aslında parasıyla satın almış olduğunuz herhangi bir ürünün sahibi değilsiniz.” dedi.

– “Kendi bekalarını korumaları için kritik önem taşıyor”

Aksakal, başta BAYKAR olmak üzere yüksek teknoloji üreten şirketlerin son derece önem arz ettiğini dile getirdi.

Ülkelerin yüksek teknoloji üretmek zorunda olduklarına dikkati çeken Aksakal, “Herhangi bir savaş durumunda kendi teknolojiniz olmayan, başka güçlerin elindeki bir teknolojiyi ürün olarak satın almış olsanız bile o teknolojiyi yönetebilecek pozisyonda değilsiniz. Doğal olarak savunma sanayisinde dışa bağımlı olmamak, ülkelerin kaderlerini, kendi bekalarını korumaları için kritik önem taşıyor.” diye konuştu.

Aksakal, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de yerli ve milli teknoloji üretebilmenin önemli olduğunu ifade etti.

Konferansın ardından Aksakal'a Prof. Dr. Mümin Şahin ve NKÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Funda Eryılmaz Açıkgöz tarafından Karacakılavuz dokuması, Rüstem Paşa Camisi gravürü ve “Tarihten Günümüze Tekirdağ'ın Değerleri – Alimler, Eserler, Kurumlar” isimli üniversite yayınları hediye edildi.

Önem
Teknoloji

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