Tekirdağ’da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi

Çorlu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Hıdırağa Mahallesi'ndeki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada evde bulunan iki çocuk mahalle sakinleri tarafından dışarıya çıkarıldı.
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.
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