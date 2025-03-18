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Tekirdağ’da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.Hıdırağa Mahallesi'ndeki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada evde bulunan iki çocuk ...