Tekirdağ’da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi haberi

Tekirdağ'da polis, öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri “SİBERAY” programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde 7 okulun öğrencilerini, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.
Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
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