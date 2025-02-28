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Tekirdağ’da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi haberi
Bilecik’te üniversite öğrencilerine “Bağımlı olma, geleceğe umut ol” eğitimi haberi
İspanya’dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Edirne’de törenle karşılandı haberi
Çanakkale’de dağlık alanda mahsur kalan köpek kurtarıldı haberi
Sakarya’da “Bağımlılığa Hayır: Sağlıklı Yaşam” etkinliği düzenlendi haberi
Edremit’te Köprülü Hamdi Bey’in Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadelesi okullarda anlatılacak haberi
Edremit’te ilkokul öğrencileri tiyatro oyunu izledi haberi
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Tekirdağ’da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis, öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi haberi

Tekirdağ'da polis, öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri “SİBERAY” programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde 7 okulun öğrencilerini, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Siber

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