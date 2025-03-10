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Çanakkale’de 13 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul’da iftar programında konuştu: haberi
Sakaryaspor-Bandırmaspor maçının ardından haberi
Uluslararası 6. Edirne Kupası yüzme müsabakaları sona erdi haberi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya’da basın mensuplarıyla buluştu haberi
Ece Gürel’e “Witchcraft eğitimi” verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi haberi
Sapanca Gölü’nün suyu, her ay laboratuvar kontrolünden geçiyor haberi
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Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafes...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.

Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düştü.

Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar indi. Ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.

Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi. Deniz taşıtları, sisin azalması sonrası yollarına devam edecek.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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