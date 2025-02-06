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Çan’da inşası devam eden okullar incelendi haberi
Gelibolu’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlen için fidan dikildi haberi
Edirne’de deprem paneli düzenlendi haberi
Eyüp Sultan Camii’nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu haberi
Tekirdağ’da tapulu arazisi olduğunu iddia eden kişi sokak girişini bariyerle kapattı haberi
Çanakkale’de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler programla anıldı haberi
İBB kentsel dönüşüm kapsamında Avcılar’da yüksek riskli binayı yıktı haberi
Dereköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapacak yabancı plakalı araçlar dezenfekte edilecek haberi
Yeryüzü Doktorlarından Hatay’daki konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği haberi
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Tekirdağ’da tapulu arazisi olduğunu iddia eden kişi sokak girişini bariyerle kapattı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir kişi tapulu arazisi olduğunu iddia ederek sokak girişini bariyerle kapattı.İhsaniye Sokak girişinin "Girilmez" levhası asılarak demir direklerle oluşturulan bariyerle araç trafiğine kapatıldığını gören vatandaşlar durum...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da tapulu arazisi olduğunu iddia eden kişi sokak girişini bariyerle kapattı haberi

Tekirdağ'da bir kişi tapulu arazisi olduğunu iddia ederek sokak girişini bariyerle kapattı.

İhsaniye Sokak girişinin “Girilmez” levhası asılarak demir direklerle oluşturulan bariyerle araç trafiğine kapatıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Kızılay Caddesi'ne bağlanan sokağı kapatan Ayhan Kılıç ise gazetecilere, sokağın bir bölümünün tapulu arazileri olduğunu söyledi.

Belediye ile görüştüğünü anlatan Kılıç, kendi arsasını demir direklerle oluşturduğu bariyerle kapattığını ve “Girilmez” levhası astığını ifade etti.

Belediye yetkililerinin kendisine “Sizin yeriniz, istediğinizi yapabilirsiniz” dediğini iddia eden Kılıç, daha önce alanda kendilerine ait evin bulunduğunu öne sürdü.

Kendilerince böyle bir çözümü uygun gördüklerini ifade eden Kılıç, “1960 yılından beri burası benim. Ancak ev yanmış ve sonrasında yıkılmıştı. Geçmiş dönemlerde buraya asfalt atıldı. Boş arazi gibi düşünüldü herhalde. Burayı belediyeye bırakmak gibi bir durum söz konusu değil. Ayrıca tarihi eser olduğu için belediyeye verseniz bile bir şey yapamazlar.” diye konuştu.

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