Tekirdağ’da tezgahların gözdesi hamsi ve çinekop

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarını en çok hamsi ve çinekop süslüyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, hava şartlarından dolayı balıkçıların bir haftadır limanda beklediğini söyledi.

Geçen şiddetli rüzgar olduğunu belirten Pehlivanoğlu, “Havaların düzelmesiyle avlanmaya devam eden balıkçıların ağlarına genelde hamsi ve çinekop takılıyor. Yeni yeni sardalya da kendini göstermeye başladı. Vatandaşlarımız taze balık tüketmeye devam ediyor. Balığın bol olması balıkçıyı da vatandaşı da sevindiriyor.” dedi.

Balıkçı Hasan Erol da tezgahlarda çeşidin bol olduğunu, hamsi ve çinekopun yanı sıra istavrit, sardalya, mezgittin de tercih edildiğini söyledi.

Fiyatlarda bazen artış yaşansa da vatandaşların balıktan vazgeçmediğini dile getiren Erol, “Hamsi ve çinekopa ilgi güzel. Yeni yılda en çok tüketilen balıklar onlar diyebiliriz. Biz her zaman taze günlük balık satıyoruz. Taze günlük balıkla, şoklu bekletilen balık fiyatları farklı oluyor. Vatandaşlar mevsim balıklarını tüketmeye devam ediyor.” diye konuştu.