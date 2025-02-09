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Edirne’den kısa kısa haberi
Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi haberi
TİGEM’in 3 işletmesinde 435 tayın doğması bekleniyor haberi
Bakırköy’de İSKİ’ye ait su borusu patladı haberi
İHH Kadın Birimi, 2024’te 25 bin kadın gönüllüyle on binlerce kişiye yardım ulaştırdı haberi
Tekirdağ’da “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı haberi
Tekirdağ’da yazarlar okurlarıyla bir araya geldi haberi
Çam Dağı’nda karla kaplanan ormanlar FPV dron ile görüntülendi haberi
GÜNCELLEME – Büyükçekmece’de makaslayan tır nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu trafiğe açıldı haberi
Kocaeli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
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Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi haberi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen “Cuma Buluşmaları” kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Cuma Buluşmaları kapsamında Süleymanpaşa, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde 9 mahallede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

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