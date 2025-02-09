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Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, ...