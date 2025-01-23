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Tekirdağ’da üretilen biçerdöver parçaları 10 ülkeye ihraç ediliyor haberi
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Tekirdağ’da üretilen biçerdöver parçaları 10 ülkeye ihraç ediliyor haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da üretilen biçerdöver parçaları 10 ülkeye ihraç ediliyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) – SEDAT KARA – Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, ürettiği biçerdöver parçalarını Fransa, Yunanistan ve Polonya başta olmak üzere 10 ülkeye ihraç ediyor.

2011 yılında 75 metrekarelik alanda biçerdöver parçaları üretmek için kurulan firma, yıllar içerisinde kapalı alanını 5 bin metrekareye, çalışan sayısını 50'ye yükseltti.

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Kırbıyık, AA muhabirine, ürettikleri biçerdöver parçalarını 10 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sunduklarını belirtti.

Türkiye'de üretilen biçerdöver parçalarının son derece kaliteli olduğunu anlatan Kırbıyık, “Fabrikamızda üretilen biçerdöver tablaları ve yedek parçalarla hem iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem de yurt dışına satıyoruz.” dedi.

Kırbıyık, günlük hayatı kolaylaştıran ve hasat teknolojisinde yeni standartlar belirleyen makineler ürettiklerini ifade etti.

Tekirdağ'ın Avrupa'ya açılan bir kapı konumunda olduğuna dikkati çeken Kırbıyık, şöyle konuştu:

“Tarıma ve çiftçilerimize teknolojinin getirdiği esaslar doğrultusunda çalışıyoruz. Yurt içinden birçok şehirden talepleri karşılıyoruz. Tekirdağ, liman ve demir yollarına yakınlığıyla büyük avantaja sahip. Dünyanın her yerine kolaylıkla makinelerimizi ulaştırıyoruz. Şu an Fransa, Yunanistan ve Polonya başta olmak üzere Sırbistan, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Moldova, Özbekistan, Azerbaycan'a ihracat yapıyoruz. Bu sayıyı daha da artırmak için çaba sarf ediyoruz.”

Kırbıyık, yılların kazandırmış olduğu deneyim ve teknik ekip kadrosuyla yedek parça ve servis konusunda teknolojik gelişmelere uygun ve paylaşımı esas alan bir anlayış çerçevesinde sektörde en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Biçerdöver
Parça

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