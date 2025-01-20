Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Süleymanpaşa, Şarköy ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 56 gram eroin, 10 sentetik ecza hap ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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