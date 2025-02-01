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Tekirdağ’da vatandaşlara 1 ton mıhlama dağıtıldı haberi
Edirne’de asayiş haberi
Çanakkale sahillerinde müsilaj görülmeye başlandı haberi
Ataşehir’de park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli’de binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi haberi
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Tekirdağ’da vatandaşlara 1 ton mıhlama dağıtıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali" kapsamında katılımcılara yaklaşık 1 ton mıhlama ikram edildi.Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival ikinci gününde...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da vatandaşlara 1 ton mıhlama dağıtıldı haberi

Tekirdağ'da “1. Hamsi ve Mıhlama Festivali” kapsamında katılımcılara yaklaşık 1 ton mıhlama ikram edildi.

Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival ikinci gününde de devam ediyor.

Vatandaşlar, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezip kemençe eşliğinde horon oynuyor.

Festival kapsamında, Trabzon'dan getirilen yöresel ürünlerle kazanlarda yapılan yaklaşık 1 ton mıhlama vatandaşlara dağıtıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da alanda vatandaşlara mıhlama ikramında bulundu.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, gazetecilere, festivalin dolu dolu geçtiğini söyledi.

Kente yeni bir festival kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden Akyüz, “Hamsi tadında mıhlama kıvamında festivalimiz son sürat devam ediyor. Vatandaşlarımızın festivale ilgisi çok güzel. Burada ustalar tarafından yapılan yöresel ürünümüz mıhlama vatandaşlara dağıtılıyor. Çok güzel ve çok leziz bir ortam var. Seneye galiba bu mıhlamayı 5 ton yapacağız. Yarın da hamsi ikramımız var. Herkesi buraya bekliyoruz.” dedi.

Akyüz, Karadeniz kültürünü Tekirdağ'da yaşattıklarını aktararak, festivali geleneksel hale getirmek istediklerini dile getirdi.

İstanbul'dan festival için gelen Ömer Şahin de Trabzonlu olduğunu ve bu tür etkinliklere katılarak memleket hasretinin gidermeye çalıştığını belirtti.

Yarın festivale katılan vatandaşlara 4,5 ton hamsi ikram edilecek.

Festival
Mıhlama

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