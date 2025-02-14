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Tekirdağlı yaşlı çiftin 64 yıllık evliliğinin sırrı “sevgi, saygı ve sabır” haberi
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Tekirdağlı yaşlı çiftin 64 yıllık evliliğinin sırrı “sevgi, saygı ve sabır” haberi

- Mehmet ve Neriman Kanburoğlu çifti, eşlerin birbirine daha çok zaman ayırmaları için sosyal medyadan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağlı yaşlı çiftin 64 yıllık evliliğinin sırrı “sevgi, saygı ve sabır” haberi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 64 yıldır birlikte ömür süren Mehmet ve Neriman Kanburoğlu çifti, karşılıklı sevgi, saygı ve sabır sayesinde evliliklerinin uzun sürdüğünü anlattı.

Yaşlı çift, gençlere birbirlerine daha fazla vakit ayırmaları için sosyal medyadan uzak durmalarını tavsiye etti.

Neriman Kanburoğlu (83), AA muhabirine, ailesi karşı çıkmasına rağmen eşiyle 1961'de hayatını birleştirdiğini söyledi.

Büyük aşk hikayesi yaşadıklarını anlatan Kanburoğlu, “Evlendikten sonra tam 13 yıl boyunca her evlilik yıl dönümünde gelinlik ve damatlık giyerek kutlama yaptık.” dedi.

Geçmişte çiftlerin birbirlerine daha fazla vakit ayırdığına değinen Kanburoğlu, şunları kaydetti:

“Bizim hiç kavgamız, gürültümüz yok. O beni dinler, ben onu dinlerim. Ben ona küssem de saygım var. Onu hala ilk günkü aşkla seviyorum. Ne yemek yaparsam 'Eline sağlık.' der. Bizde varsa var, yoksa yok. 'Ben bunu isterim, şunu isterim.' yok. Gençlere en büyük tavsiyem, o sosyal medyayı bıraksınlar. Ayrıca bütün gün televizyon programı izlemesinler, birbirlerine vakit ayırsınlar.”

Mehmet Kanburoğlu (87) da yıllardır saygı, sevgi ve anlayış çerçevesinde evliliklerinin sürdüğünü dile getirdi.

Eşinin fedakar ve merhametli birisi olduğunu belirten Kanburoğlu, “Bir kere dahi birbirimizi kırmadık, kavga etmedik. Bu yaşa kadar bir kere huzursuzluğumuz olmadı. Ben kızınca o kızmıyor, sinirlenmiyor.” diye konuştu.

Kanburoğlu, genç çiftlere sosyal medyada vakit geçireceklerine birbirleriyle ilgilenmelerini önerdi.

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