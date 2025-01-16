“Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” filminin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) – TRT ortak yapımı “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” filminin galası, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

İzleyicileri masalsı bir dünyada unutulmaz bir yolculuğa çıkarmayı hedefleyen film, babaannesinin rahatsızlığı nedeniyle onu kaybetme endişesi yaşayan küçük bir kızın bu durumu kabullenmek yerine masallarla dolu sihirli bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.

Gösterim öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan yönetmen Tümer Sirkecioğlu, önemli bir kadroyla birlikte çalıştıklarını dile getirerek, çekimlerin keyifli bir atmosfer içinde yapıldığını söyledi.

– “Hikayede, hem dünya klasiklerinin hem de Türk mitolojisinin unsurlarına yer vermeye özen gösterdik”

Sirkecioğlu, oyuncuların filmin hikayesini çok sevdiklerini aktararak, “Onları bu filme ikna etmek zor olmadı. Herkesin hikayenin kalitesine ve işin güzelliğine hayran olduğunu düşünüyorum. Set sürecinde herkesin çok fazla eğlendiğini gördüm. Kadromuz çok iyiydi, kendi alanlarında çok başarılı isimlerle birlikte çalıştık. Çok güzel ve kaliteli bir yapıma imza attılar.” dedi.

Filmin “müzikal” boyutunun yüksek olduğunun altını çizen Sirkecioğlu, “Müzikal tonu yoğun olan filmler, tek düze olmayan bir boyuta sahiptirler. Bizim filmimiz de bu yapımlar arasında sayılabilir. Müzikler genel olarak eğlenceli olan sahnelerimize başka bir tat kattı. Her bir karakterin farklı sahnelerde söylediği şarkı var. Bütün bu unsurlar da filmi daha da eğlenceli bir hale getirdi ve filme gerçekten çok büyük katkı sağladı.” değerlendirmesini yaptı.

Tümer Sirkecioğlu, masalların, çocukların ve yetişkinlerin dünyasında farklı anlamları olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Filmimizde hem yetişkinlere hem de çocuklara aynı anda hitap etmeye çalıştık. Hikayede, hem dünya klasiklerinin hem de Türk mitolojisinin unsurlarına yer vermeye özen gösterdik. Bu anlamda güzel ve farklı bir üslup yakaladığımızı düşünüyorum. Hikayemizdeki karakterlerin diyalogları ve tavırları, bu topraklara temas eden bir anlama sahip. Filmimizin çocuklar ve yetişkinlere aynı anda hitap etmesini bizlere ait olan değerleri vurgulayarak başardık.”

– “Anne babaların çocuklarıyla beraber eğlenebileceği, 'iyi ki geldim' diyebileceği bir film yapmaya çalıştık”

Yapımcı ve senarist Emrah Ertaş da genel olarak çocuklara yönelik yapılan filmlerden yetişkinlerin sıkıldığını, yaptıkları filmle bu durumu kırmaya çalıştıklarını anlattı.

Ailenin bütün bireylerinin birlikte izleyebilecekleri bir ürün ortaya koymayı amaçladıklarını söyleyen Ertaş, “Ne zaman çocuklarımız için bir filme gitsek sıkılıyor ya da uyuyoruz. Keyifli vakitler geçirmiyoruz. Anne babaların çocuklarıyla beraber eğleneceği, 'iyi ki geldim' diyebilecekleri bir film yapmaya çalıştık. Yola çıkış amacımız buydu ve bunu da başardığımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Ertaş, filmin izleyenleri duygusal olarak fazlasıyla etkileyeceğinden bahsederek, şu bilgileri verdi:

“Karşımızda fantastik bir hikaye var. Filmimiz, herkesin başına gelebilecek ufak bir rahatsızlıkla başlıyor. Küçük bir kız, babaannesinin rahatsızlığından dolayı bir yolculuğa çıkmak zorunda kalıyor. O, bu yolculuk sırasında aradığı cevapların kendi içinde olduğunu görüyor. Bu, hikayemizin büyüklere de temas eden, dokunan boyutunu anlatıyor. Çünkü görüyoruz ki babaanne, torununu ona verdiği öğütlerle yolculuğa hazırlamış.”

Hikayeyi anlatırken “dikte edici” bir üsluptan kaçındıklarını vurgulayan Ertaş, “Filmimizde bir masal anlatmaya çalıştık ama bunu farklı bir biçimde yapmaya gayret gösterdik. Kendi kültürümüzde, annelerimizden dinlediğimiz masallardaki anlatıcılar farklı bir şekilde hikayelerini anlatırlar. Bizim hikayemiz de Türk tarihindeki hikaye anlatıcılığına benzer bir şekilde başlıyor. Filmde seyirci, iç içe geçen, birbiriyle karışan hikayelerle karşılaşacak. Bu anlatımın da herkes tarafından beğenileceğini düşünüyorum.” değerlendirmesini yaptı.

– “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” filmi hakkında

Yapımcılığını Hande Ertaş ve Emrah Ertaş'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Tümer Sirkecioğlu yer alıyor. Filmin proje tasarımı ve senaryosu ise Emrah Ertaş'ın imzasını taşıyor.

Hem çocukları hem de yetişkinleri masalsı bir dünyada yolculuğa çıkarmayı amaçlayan filmin başrollerini Mert Turak ve Ada Erma paylaşıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen Özçivit, Pelin Karahan, Can Kızıltuğ, Keremcem, İnci Türkay, Jess Molho, Cenan Adıgüzel, Haldun Dormen, Meral Çetinkaya ve Altan Erkekli ile konuk oyuncu olarak şef Somer Sivrioğlu bulunuyor.