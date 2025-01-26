“The Lion King” filmi orkestra eşliğinde sanatseverlerle buluştu haberi

İSTANBUL (AA) – Sinema tarihinin sevilen animasyon filmlerinden “The Lion King” (Aslan Kral), canlı senfonik orkestra eşliğinde sinemaseverlerle buluştu.

Piu Entertainment organizasyonuyla Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen etkinlikte, orkestrayı Grammy adayı besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz yönetti.

Aslan Kral filminin konseri, 85 kişilik İstanbul Film Orkestrası eşliğinde sahneye taşındı.

Elton John ve Tim Rice'ın ödüllü müziklerinin de yer aldığı yapım, İngilizce seslendirme ve Türkçe alt yazıyla gösterildi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gösterim yaklaşık 2 saat sürdü.

“The Lion King” 2 Şubat'ta Ankara ATO Congresium'da sanatseverlerle buluşacak.