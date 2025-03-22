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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programında konuştu: (1) haberi
Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ’da iftar programında konuştu: haberi
Bozdağ Film, Gazprom Media Holding’i ağırladı haberi
Bursaspor’un misafiri yetim çocuklar oldu haberi
Emine Erdoğan’dan “Dünya Su Günü” programında “su seferberliği” çağrısı: haberi
Sakarya’da bahçesindeki metruk yapının yıkılan duvarının altında kalan kişi öldü haberi
Doğa Koleji, ortaokullar voleybolda Türkiye şampiyonu oldu haberi
Kocaeli’de komşular arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı haberi
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Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ’da iftar programında konuştu: haberi

- "Türkiye bölgesinde parlayan bir yıldız ülke. Dünyada oyun kurucu, saygı duyulan, itibarlı, istikrarlı bir ülke"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ’da iftar programında konuştu: haberi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Türkiye bölgesinde parlayan bir yıldız ülke. Dünyada oyun kurucu, saygı duyulan, itibarlı, istikrarlı bir ülke.” dedi.

Bolat, bazı ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği kentte, Ergene Belediyesince Cumhuriyet Mahallesi'nde organize edilen “Gönül Sofrası” iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ülke için gece gündüz çalıştıklarını belirten Bolat, 22 yılda eğitimden sağlığa, enerjiden adalete, savunmadan silahlı kuvvetlere kadar Türkiye'yi her alanda 6,5 kat büyütmeyi başardıklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 86 milyonun esenliği, iyiliği ve çocuklara daha iyi bir gelecek, daha iyi eğitim şartları, daha iyi sağlık şartları için çalıştıklarını anlatan Bolat, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin Meclis'te etle tırnak gibi birlik içinde kanunlar çıkardıklarını ve görevlerini fazlasıyla yaptıklarını vurguladı.

Türkiye'nin son 5 yılda çok ağır badireler yaşadığını belirten Bolat, “Salgın çok büyük dünya kriziydi. Salgından sonra yüksek enflasyon Rusya-Ukrayna Savaşı ve iki tane tarihin en büyük yıkıcı depremiyle karşı karşıya kaldık. Japonlar bize Kahramanmaraş depremi gibi bir depremin ancak 10 yılda kaldırılabileceğini söylemişlerdi. 2 yılda deprem bölgesinde yüzde 65 ile 70'lik işi tamamlandık. Allah'ın izniyle en geç gelecek yılın başından itibaren devlet bütçesinden emeklilerimiz, esnafımız, çiftçimiz, işçimiz, memurumuz için daha büyük imkanlar tahsis edilecek.” ifadesini kullandı.

Bolat, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yoluna emin adımlarla devam edeceğini belirtti.

Türkiye'deki 40 yıllık terör sorununun AK Parti hükümetince bitirildiğini vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

“Türkiye bölgesinde parlayan bir yıldız ülke. Dünyada oyun kurucu, saygı duyulan, itibarlı, istikrarlı bir ülke. Bunlar sizin sayenizde oldu. Sizler dua ettiniz, destek verdiniz ve bunlar hep birlikte başardık. Daha fazlasını da yine birlikte yapacağız. Biz sizin emrinizdeyiz, hizmetinizdeyiz ve sizin yanınızdayız, aranızdayız ve biz sizinle beraber Türk halkıyız. Allah'ın izniyle aziz vatanımızı, yüce milletimizi, halkımızı daha iyi şartlara, yarınlara hep birlikte ulaştıracağız.”

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ve ilçe protokolü katıldı.

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