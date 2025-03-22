Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ’da ziyaretlerde bulundu haberi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kentteki temasları kapsamında Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Bakan Bolat'ı, Vali Recep Soytürk ve il protokolü karşıladı.

Bolat, anı defterini imzaladıktan sonra Vali Soytürk ile görüştü.

Daha sonra AK Parti il Başkanlığına ziyarette bulunan Bolat, İl Başkanı Ali Gümüş ile görüşerek, partililerle bir süre sohbet etti.

Bolat'a, ziyaretlerinde, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş eşlik etti.