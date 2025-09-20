Trabzon Maçka’daki Tarihi Çataltepe Şehitliği Yenilendi

Trabzon’un Maçka ilçesinde yer alan Çataltepe Şehitliği, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında baştan sona yenilendi. Tarihi ve kültürel miras niteliği taşıyan şehitlik, Birinci Dünya Savaşı döneminde Erzurum–Erzincan hattında Osmanlı-Rus muharebelerinde şehit düşen askerlerin anısını yaşatıyor.

Çataltepe Yaylası’ndaki şehitlikte, 10. Tümen’e bağlı 28. Piyade Alayı, 3. Tümen’e bağlı 8. Piyade Alayı, Karakapan ve Mecit Müfrezeleri, 54. Alay 3. Tabur Ziyaret Müfrezesi, 101. Alay 9. ve 11. Bölükleri ile 77. Alay’a bağlı makineli tüfek takımı görev yapmıştı.

Resmî kayıtlarda yaklaşık 70 şehidin yer aldığı belirtilirken, bölge halkı bu sayının 450’ye kadar çıktığını aktarıyor.

Yenileme çalışmaları, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Desteği Programı çerçevesinde, Maçka Galyan Çataltepe Şehitliği Derneği ve köy muhtarı Ali Himmet İskenderoğlu ile köy halkının katkılarıyla tamamlandı.