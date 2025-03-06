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Kocaeli’de tabancanın kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı haberi
Lapseki’deki sulama hattı yenileniyor haberi
Trakya Üniversitesinde “Uçuş ve Ötesi” Konferansı düzenlendi haberi
TÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı “Takı Sergisi” düzenlendi haberi
Tekirdağ’da “Sanatçı Kadın Akademisyenler” resim sergisi açıldı haberi
Edirne’de lise öğrencilerine yönelik deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi haberi
Edirne’de öğrencilere yönelik sportif yetenek taraması başladı haberi
Citroen’den mart ayı kampanyası haberi
QNB Leasing ve IFC’den yeşil dönüşüme destek haberi
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Trakya Üniversitesinde “Uçuş ve Ötesi” Konferansı düzenlendi haberi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde "Uçuş ve Ötesi" Konferansı gerçekleştirildi.Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Türk Hava Yolları ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Trakya Üniversitesinde “Uçuş ve Ötesi” Konferansı düzenlendi haberi

Trakya Üniversitesinde “Uçuş ve Ötesi” Konferansı gerçekleştirildi.

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Türk Hava Yolları (THY) İnsan Kaynakları Uzmanı Elşan Memedov ve Uzman Yardımcısı Hasan Hüseyin Tekke sunum yaptı.

Memedov, yaptığı konuşmada, THY'nin toplam 35 bin çalışanıyla büyük bir aile olduğunu söyledi.

THY'nin çalışma alanlarıyla üniversitelilere iş imkanları sunduğunu belirten Memedov, THY'nin çalışanlarına birçok fırsat sağladığını kaydetti.

Tekke ise pilot ve kabin memuru olma şartları hakkında bilgi verdi.

Sunumların sonunda THY ile ilgili soruların yer aldığı yarışmada başarılı olan üniversite öğrencisine uçak bileti hediye edildi.

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