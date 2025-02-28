Trakya’daki camilerde ilk teravih namazı kılındı haberi

EDİRNE/KIRKLARELİ/ Trakya'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Edirne'de başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere tüm camilerde teravih namazı kılındı, dua edildi.

Eski Cami'de namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Restorasyonun devam ettiği Selimiye Camisi'nde de vatandaşlar ibadet için ayrılan bölümde teravih namazını kıldı.

– Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de vatandaşlar ilk teravih namazı için camilerde saf tuttu.

Başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar teravih namazını kıldı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, verdiği vaazda ramazan ayının hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Ramazan ayının bereket ayı olduğunu ifade eden Eviş, yapılacak ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Tekirdağ'da da ilk teravih namazı için başta Rüstem Paşa Camisi olmak üzere diğer camilere gelenler namaz kılıp dua etti.

Türkiye Diyanet Vakfınca namazdan önce vatandaşlara çorba ikram edildi.