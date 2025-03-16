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TÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yenilenen doktor ve hemşire odaları hizmete açıldı haberi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yenilenen doktor ve hemşire odaları törenle hizmete açıldı.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Genel Pediatri, Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Nöroloji ve Çocuk ...