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Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek Bursa’da sahne aldı haberi
Balıkesir’de silahla vurulan kişi öldü haberi
Futbol: Trendyol 1. Lig haberi
Bursa’da “Ericek Kar Festivali” düzenlendi haberi
Sakarya’da kar aralıklarla sürüyor haberi
Edirne’de aracının plakasını bantla kapatan sürücüye para cezası haberi
Esenyurt’ta iki Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 kişi yaralandı haberi
Bahçelievler’de Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kedi öldü haberi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Balıkesir’de zeytin hırsızlığı şüphelisi yakalandı haberi
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Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek Bursa’da sahne aldı haberi

BURSA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Sultaniyegah Makamı" konserinde Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek'i konuk etti.Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda gerçekleştiril...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek Bursa’da sahne aldı haberi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu “Sultaniyegah Makamı” konserinde Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek'i konuk etti.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Bursalı musiki severler yoğun ilgi gösterdi.

Gecede orkestrayı yöneten şef Hakan Özlev, sergilediği sahne performansıyla sanatseverlerin beğenisini topladı.

Umut Akyürek, konserde Türk sanat müziğinin sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Konser sonunda Umut Akyürek, şef ve orkestranın performansı Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Sanat

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