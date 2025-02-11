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Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılı haberi
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Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılı haberi

- Kırklareli'nde Türkiye ve Yunanistan nüfus mübadelesi anlaşmasının 102. yılı dolayısıyla "dans tiyatrosu" etkinliği düzenlendi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılı haberi

Kırklareli'nde Türkiye ve Yunanistan nüfus mübadelesi anlaşmasının 102. yılı dolayısıyla “dans tiyatrosu” etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program mübadeleyi anlatan videoların izlenmesiyle başladı.

Daha sonra belediye sanat atölyeleri kursiyerlerince Kırklareli, Ankara, Trabzon ve Artvin yörelerine ait halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Dans gösterilerinin de sunulduğu program da “Çanakkale Geçilmez” oratoryosu sahnelendi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, programın ardından yaptığı konuşmada, Türk milletinin geçmişini çok iyi bildiğini ve asla unutmayacağını söyledi.

Türkiye'nin çok güzel bir coğrafyada olduğunu vurgulayan Bulut, “Vatanın kıymetini en güzel kim biliyor vatansızlığı yaşayanlar biliyor, mübadeleyi yaşayanlar biliyor. O yüzden ne mutlu bize kuzeyden güneye, batıdan doğuya tek bilek, tek yüreğiz.” dedi.

Ülkenin gençlere emanet olduğunu dile getiren Bulut, Türk milletinin kültürünü, tarihini, geçmişini hiçbir zaman unutmayacağını ve unutturmayacağını sözlerine ekledi.

Osman Biricik (55) de mübadele döneminde dedesinin Selanik'ten Kırklareli'ne geldiğini anlattı.

Dedesinin o dönemde çok büyük zorluklar çektiğini ifade eden Biricik, “Kolay değil yüzyıllardır yaşadıkları yerleri bırakıp bilmedikleri bir yere gelmişler. Burada ilk yıllarında özellikle çok zorluk yaşamışlar.” şeklinde konuştu.

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