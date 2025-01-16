Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) – Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

Ali Taha Koç, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla 5 kategorideki fotoğraflardan hazırlanan seçkiyi Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile birlikte inceledi.

“Özgür Suriye” kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın “Geri dönüş” fotoğrafına oy veren Koç, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Gerald Anderson'ın “Gergedan ve bakıcısı” başlıklı karesini seçti.

Koç, “Haber” kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun “TEKNOFEST” isimli fotoğrafını oylarken, “Günlük Hayat” kategorisinde İsa Terli'nin “7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule” fotoğrafını, “Spor” kategorisinde ise Jakub Porzycki'nin “Kıvılcım hızında” başlıklı fotoğrafını tercih etti.