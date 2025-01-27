Turkcell’in yapay zeka odaklı 5G projesine TÜBİTAK’tan destek haberi

İSTANBUL (AA) – Proje liderliğini Turkcell'in üstlendiği “AI-P5G: Bulut Tabanlı 5G Ağ Yönetiminde Yapay Zeka Destekli Optimizasyon” projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, teknoloji ve dijitalleşme alanındaki öncülüğüyle 5G ve yapay zeka odaklı projeler geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Turkcell'in konsorsiyum lideri olduğu “AI-P5G: Bulut Tabanlı 5G Ağ Yönetiminde Yapay Zeka Destekli Optimizasyon” isimli AR-GE projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

TÜBİTAK'ın ilk kez 2022'de başlattığı “TEYDEB 1711 Yapay Zeka Ekosistem” programı, yapay zeka teknolojilerinin ürün ve çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlayarak teknolojik ekosistemin gelişmesini hedefliyor.

TÜBİTAK'ın programından destek kazanan 2024'teki 11 projeden birinin AR-GE'sini üstlenen Turkcell, telekom sektöründe bu desteği alan “ilk ve tek şirket” oldu.

Özel sektör ile akademi işbirliği açısından önemli bir çalışma olan projede, yerli teknoloji ekosisteminin öncü kurumlarından Opticoms Türkiye ve Koç Üniversitesi de yer alıyor.

Uygulamanın hayata geçirilmesi aşamasında proje, otomotiv sektöründen Beemobs ile robotik alanında faaliyet gösteren SmartUniversal firmaları tarafından desteklenecek.

Uzun yıllardır yerli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayan Turkcell, AR-GE projesiyle 2023 başında faaliyete geçen “Turkcell 6GEN.Lab” projesindeki endüstri odaklı “6G-Yapay Zeka” tabanlı çalışmalarına da ışık tutmayı hedefliyor. 1 Ocak itibarıyla çalışmalarına başlanan projenin, 30 Haziran 2026'da tamamlanması planlanıyor.

TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsünün mentörlüğünde yürütülecek proje kapsamında elde edilecek çıktılar, akademik ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra farklı sektörlerin dijital dönüşüm yolculuklarını destekleyecek kritik kazanımları beraberinde getirecek.

Projenin ana hedefleri arasında, çeşitli endüstrilerde operasyonel verimliliklerin artırılmasına yönelik yapay zeka tabanlı çözümler geliştirmek yer alıyor. Projede geliştirilecek teknolojik yetkinliklerin Türkiye'nin yapay zeka ekosistemindeki öncü rolüne katkı sağlaması amaçlanıyor.

– “Akıllı bir haberleşme altyapısını hayata geçireceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Çağrı Güngör, Turkcell'in projesinin, Türkiye'de bilim ve teknoloji çalışmalarına liderlik eden TÜBİTAK tarafından desteklenmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğuna yapay zeka ve 5G odaklı projelerle öncülük etmeye devam ettiklerini kaydeden Güngör, “Yenilikçi teknoloji uygulamalarına yönelik yüksek otomasyon seviyesinde akıllı bir haberleşme altyapısını hayata geçireceğimiz projeyle ülkemizdeki teknoloji ekosistemini güçlendirme hedefimiz bulunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Güngör, yapay zeka temelli, özel bir 5G şebeke yönetim platformu geliştirilmesi hedeflenen proje kapsamında, şebekenin anlık değişen gereksinimlerinin farklı makine öğrenimi teknikleri kullanılarak öngörülebildiğine işaret etti.

“Türkiye'nin dijital geleceğine katkı sağlama” misyonlarıyla sürdürülebilir kalkınmaya ve operasyonel verimliliğe önemli katkı sunacak projeden büyük bir heyecan ve gurur duyduklarını vurgulayan Güngör, “Ülkemizin teknoloji ekosistemine katma değer sunmak için yapay zeka ile 5G alanındaki çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.