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Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi haberi
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Devlet desteğiyle sera kuran kadın çiftçi, işini büyütmeyi hedefliyor haberi
Polisan Holding’in 2024’te brüt karı 1,45 milyar lira oldu haberi
ÖNDER’in Öncü Spor Kulübü, imam hatipli şampiyon sporcuları iftarda buluşturdu haberi
Çanakkale’de darbedilen kişi hayatını kaybetti haberi
Meriç Nehri, Türkiye’nin “su sporları merkezi” olacak haberi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Pınarhisar’da ziyarete açıldı haberi
Kocaeli Bilim Merkezi, ziyaretçilerini bilimi yaşayarak keşfe çıkarıyor haberi
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Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi haberi

- Fenerbahçe, erkekler ve kadınlar kategorisinde takım halinde birinci oldu

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi haberi

Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası, bugün yapılan yarışlarla tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, 11 kulüpten 125 sporcu 2 bin metrelik parkurda mücadele etti. Üç gün süren organizasyon, erkekler dümencili 8 çift yarışıyla sona erdi. Bu yarışta Fenerbahçe birinci olurken, Galatasaray ikinci, Boğaziçi Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada Fenerbahçe, erkekler ve kadınlar kategorisinde takım halinde birinci oldu, Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı.

– Ödül töreni düzenlendi

Organizasyonda dereceye giren kulüp temsilcilerine kupaları, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk tarafından takdim edildi.

Vali Sezer, yaptığı konuşmada, “Edirne'de 'Balkanların Boğazı' olarak tanımlanan Meriç Nehri'nde harika bir şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, birincileri ve tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Bu tür organizasyonların artmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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