Türkiye-Macaristan maçına doğru haberi

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk ayağında yarın karşılaşacakları Türkiye maçında karakter ve cesaret gösterebilirlerse her şeyin mümkün olduğunu söyledi.

Rossi, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısına takımın defans oyuncularından Attila Szalai ile birlikte katıldı.

Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai ve takımdaki sakatlıklar hakkında konuşan Rossi, “Roland bir sıkıntı yaşadı, kasında zorlanma oldu ve bizimle seyahat etmedi. Yarınki maçta olamayacak. Bence Dardai de yarınki maçta oynayamayacak. Bendeguz Bolla ise antrenmana çıkamadı ancak şu an bize düşen bunu tek tek sıralamak değil. Bazı oyuncularımız kulüplerinde iyi performans sergiliyor, bazıları ise daha az oynuyorlar ve formları kötü. Milli takıma çağırılınca önemli olan form durumundan ziyade uluslararası seviyeye hazır olup olmadığınızdır. Macaristan'da herkes bunu her zaman anlamıyor.” ifadelerini kullandı.

“Türk Milli Takımı'nın gelişimini nasıl yorumlarsınız?” sorusu üzerine Rossi, Türkiye'nin EURO 2024'te çok iyi bir iş çıkardığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bir yıl önce Budapeşte'de Türkiye ile bir hazırlık maçı oynadık. Daha sonra Türk Milli Takımı EURO 2024'te harika bir iş çıkardı ve sürpriz takımlardan oldular. Kimse bu noktaya kadar geleceklerini tahmin etmezdi. Yanılmıyorsam çeyrek finallere kadar geldiler. Uluslar Ligi'nde de çok iyi bir iş çıkardılar. Son maçta kaybettiler ve yarın bu yüzden bizimle oynayacaklar.

Oyuncularımla pazartesi birlikteydik ve bugün çarşamba, sadece bir antrenman yapabildik. Bu yüzden her seferinde 10 oyuncuyu form durumuna göre değiştirmemeliyiz. O zaman bir takım oluşturmuyorlar ve birbirlerini tanımıyorlar. Bazen milli takıma yaptığım davetlerde çok muhafazakar olabiliyorum. Bunun sebebi birbirini daha iyi tanıyan oyuncuları bir araya getirmek. Türkiye kağıt üzerinde daha iyi. Yaklaşık iki katımız kadar bir değere sahip. Oyuncuların değerleri kağıt üzerinde değil sahada belli olur. Biz de yarın bu atmosferde sahaya karakter ve cesaret koyabilirsek her şey olabilir.”

Türkiye'de çok kaliteli oyuncular olduğunu anlatan teknik adam, sonuç almaya geldiklerini belirterek, “Türk Milli Takımı'nda rakip olmaktan rahatsız olacağınız birçok oyuncu var. Özellikle orta sahadan hücum hattına doğru çok kaliteli oyuncuları var. En üst seviyede iki oyuncuları var; Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu. Özelikle Çalhanoğlu dünyanın en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi. Çok hızlı, teknik ve çabuk oyunculara sahipler. Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz gibi. Ama korkmuyoruz. Buraya futbol oynamaya ve sonuç almaya geldik. Her top için mücadele edeceğiz.” şeklinde konuştu

– Szalai: “Arda Güler'in yarın oynamayacağı için mutlu olduğumu söyleyebilirim”

Macaristan Milli Takımı'nın defans oyuncusu Attila Szalai, milli takıma geri döndüğü için mutlu olduğunu kaydetti.

Zor bir süreci geride bıraktığını dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de geçirdiği günlerden bahsederek, “Azmin ve çalışmanın karşılığını alacağımı düşünüyordum. Her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Hocamız bana tekrardan güvendi ve takıma davet etti. Bu ailenin bir parçası olmak benim için bir onur. Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. İstanbul ve Türkiye benim için çok değerli, burada harika yıllar geçirdim. Yarınki maç için sabırsızlanıyorum. Umarım iyi bir sonuç alırız. Tabii ki EURO 2024'ten sonra belirli değişiklikler var. Bu normal çünkü futbol çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Daha hızlı ve güçlü bir hale geliyor. Biz de buna adapte olmak için elimizden geleni yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Standard Liege'deki performansı değerlendiren Szalai, “Sahaya tekrardan döndüğüm için çok mutluyum. Birkaç maçta 90 dakika oynayabildim. Yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Belçika Ligi'nde şu an iyi bir konumdayız. Milli takımda elimden geleni yapıyorum. Herkes oynamak istiyor ve bu çok normal. Biz bir aileyiz. Birbirimize destek olmalı ve ülkemiz için elimizden geleni yapmalıyız.” açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'de daha önce birlikte forma giydiği Arda Güler'le ilgili değerlendirmelerde de bulanan Szalai, onunla gurur duyduğunu belirterek, “Arda'yı çok iyi tanıyorum. İlk Fenerbahçe antrenmanlarına katıldığında 15-16 yaşlarındaydı. Milli takımda harikaydı, Real Madrid oyuncusu oldu. Hepimiz onunla gurur duyabiliriz. Çok iyi bir mantalitesi var. Onun için anahtar bu. Modern futbolda sadece yetenek yeterli olmuyor. Her gün bir şeyler öğrenmek için çalışıyor. Yarın oynamayacağı için mutlu olduğumu söyleyebilirim.” diye konuştu.