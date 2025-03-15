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Türkiye şampiyonu 11 yaşındaki yelkenci Rüzgar Uzel’in hedefi milli takım haberi

- Rüzgar Uzel: "Türkiye şampiyonası zordu ama yarışların sonunda birinci olmayı başardım" - Antrenörü ve babası Berk Uzel: "Önümüzdeki hafta 3. ayak yarışlarına gidecek. Aynı şekilde orada da bizi gururlandırmasını umut ediyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türkiye şampiyonu 11 yaşındaki yelkenci Rüzgar Uzel’in hedefi milli takım haberi

MESUT KARADUMAN – Tekirdağ'da yaşayan Türkiye şampiyonu 11 yaşındaki yelkenci Rüzgar Uzel, milli takımda yer alıp yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Uzel, geçen hafta İzmir'de düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 2. Ayak yarışlarında mücadele etti.

Farklı kulüplerden 240 sporcunun katıldığı organizasyonda Uzel, birinci oldu.

Tekirdağlı yelkenci, gelecek hafta yine İzmir'de yapılacak Yelken Ligi 3. ayak yarışlarında da birinci olup milli takımda yer almak için çalışmalarına devam ediyor.

Rüzgar Uzel, AA muhabirine, yelkende kendini geliştirip daha güzel başarılara imza atmak istediğini söyledi.

Yelkene ailesinin tavsiyesiyle başladığını ifade eden Uzel, “2020 yılında yelkene başladım. Kendimi geliştirdikten sonra yarışlara katıldım. Uluslararası yarışlarda birincilik, ikincilik ve üçüncülükler elde ettim. Türkiye şampiyonası zordu ama yarışların sonunda birinci olmayı başardım. Hedefim milli takıma girerek ülkemizi temsil etmek.” dedi.

Tekirdağ Yelken Kulübü Antrenörü ve sporcunun babası Berk Uzel de Rüzgar'ın 4 yıldır yelken yaptığını dile getirdi.

Başladığı günden beri sporcusunun kendisini geliştirdiğini aktaran Uzel, “Daha önce özel yarışlarda, özel uluslararası yarışlarda dereceleri olmaya başlamıştı. Bu sene Türkiye Yelken Federasyonunun düzenlediği Yelken Ligi 1. Ayak yarışlarında Türkiye beşincisi olarak bizi gururlandırdı. Önümüzdeki hafta 3. ayak yarışlarına gidecek. Aynı şekilde orada da bizi gururlandırmasını umut ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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