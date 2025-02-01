Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi

Salon: TOFAŞ Spor Salonu

Hakemler: Can Mavisu, Serdar Ünal, Polat Parlak

TOFAŞ: Reed 29, Perez 11, Yiğitcan Saybir 17, Trifunovic 11, Bankston 10, Özgür Cengiz, Tolga Geçim 6, Cem Küçüközkan, Gauzın 2, Pasecniks 2

Galatasaray: Young 11, Wallace 16, Palmer 8, Delgado 9, Göksenin Köksal 4, Livingston 15, Sadık Emir Kabaca, Blumbergs 7, Izundu 8, Bugrahan Tuncer 5

1. periyot: 31-25

Devre: 53-41

3. periyot: 67-58

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında TOFAŞ, sahasında Galatasaray'ı 88-83 mağlup etti.

Karşılaşmaya Yiğitcan Saybir ve Reed'in sayılarıyla daha iyi başlayan TOFAŞ, 6. dakikayı 21-14 üstün geçti. Hücumda basit hatalar yapan ve geri dönüşlerde rakibinin tempolu oyununa karşılık veremeyen Galalatasaray, ilk çeyreği 31-25 geride kapattı.

İkinci çeyrekte iyi oyununu sürdüren Bursa temsilcisi, 14. dakikada farkı 9 sayıya (39-30) kadar çıkarttı. Galatasaray bu dakikalarda Livingston ile çizgi gerisinden bulduğu sayılarla farkı eritmek istese de ev sahibi ekibin taraftar desteğini de arkasına almasıyla rakibine geri dönüş şansı tanımadı ve soyunma odasına 53-41 önde girdi.

TOFAŞ, üçüncü çeyrekte boyalı alandan Bankston, çizgi gerisinden Reed ve Perez ile bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 16 sayıya kadar (61-45) kadar çıkarttı. TOFAŞ kalan dakikalarda da rakibine geri dönüş şansı tanımayarak 3. çeyreği 67-58 önde tamamladı.

Son çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Palmer ve Wallace ile art arda sayılar bulması ve TOFAŞ'ın hücumda yaptığı hataları iyi değerlendiren konuk ekip, 34. dakikada farkı eriterek (67-67) eşitliği yakaladı ardından (67-70) öne geçti. Orhun Ene'nin aldığı molanın ardından toparlanan ve hücumda sertliğini artıran TOFAŞ, taraftarının da desteğini arkasına alarak sahasında Galatasaray'ı 88- 83 mağlup etti.