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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Sancaktepe’de İETT otobüsüyle çarpışan arabadaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Anahtar Parti Genel Lideri Ağıralioğlu, Kocaeli’de partililerle buluştu
Bilecik’te AK Parti Bayan Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
Tekirdağ’da kızını ve birlikte yaşadığı bayanı silahla öldüren kişi intihar teşebbüsünde bulundu
Kırklareli’nin yüksek kısımlarında kar yağışı tesirli oluyor
DEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ’a ziyaret
Edirne ve Kırklareli’nde kar yağışı aralıklarla tesirli oluyor
İstanbul Havalimanı’nda yakalanan goril yavrusuna “Zeytin” ismi verildi
İstanbul’da araçlarıyla drift ve makas atan 3 şoföre 149 bin 414 lira ceza kesildi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Burak Yılmaz

TOFAŞ: Reed 19, Özgür Cengiz 3, Yiğitcan Saybir 14, Obrien 15, Bankston 11, Trifunovic 9, Demircan Demir, Berk Demir, Cem Küçüközkan, Pasecniks 14, Tolga Geçim 6

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cook 24, Lomazs 6, Mclemore 9, Moody 25, Metin Türen 2, Berke Aygündüz, Vanwijn 2, Bleijenbergh 12

1. Dönem: 22-15

Devre: 45-38

3. Dönem: 69-53

BURSA (AA) – Türkiye Sigorta Basketbol Üstün Ligi'nin 14. haftasında TOFAŞ, alanında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 91-80 mağlup etti.

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