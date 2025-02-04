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Türkiye Sigorta mobil uygulaması, 6 milyon kez indirildi haberi
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Başakşehir-Çorum FK maçının ardından haberi
GÜNCELLEME – Sakarya’da annesini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı haberi
KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, Malatya’daki Kadın Destek Merkezi’ni ziyaret etti haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Bursa’da tırla çarpışan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı haberi
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Türkiye Sigorta mobil uygulaması, 6 milyon kez indirildi haberi

- Günde ortalama 200 bin kişi tarafından ziyaret edilen uygulamanın kullanılma oranı geçen yıla göre yüzde 125 arttı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türkiye Sigorta mobil uygulaması, 6 milyon kez indirildi haberi

Türkiye Sigorta mobil uygulaması, toplamda 6 milyon indirme sayısına ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, günde ortalama 200 bin kişi tarafından ziyaret edilen uygulamanın kullanım oranı geçen yıla kıyasla yüzde 125 arttı.

Uygulama, 28 marka ve 36 farklı hizmetle kurgulanmış olarak kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Türkiye Sigorta Mobil Uygulaması, devreye alınan yeni fonksiyonlarıyla teknolojiyi yakından takip ediyor. Uygulamadaki yeni geliştirmelerle birlikte sadece görüntüleme değil sigortacılık işlemleri de yapılabiliyor.

Türkiye Sigorta, Bireysel Emeklilik, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Kasko ve Seyahat Sağlık Sigortası satışlarını da mobil uygulamasına taşıyarak yeni dijital fonksiyonlarıyla kullanıcılarına dijital deneyim kolaylığı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, uygulamadaki yeniliklerle kullanıcıların sigortacılık işlemlerini kolayca yapabildiğini belirtti.

Kılıç, “Uygulamamızdaki yeni geliştirmelerle müşterilerimiz sigortacılık işlemlerini kolayca yapabiliyorlar. Platform üzerinden birikim detaylarını görüntüleme, ara ödeme, hediye BES, katkı payı değişikliği, geçmiş veya gelecek vade ödeme, makbuz görüntüleme, sağlık, araç ve konut poliçe görüntüleme, anlaşmalı servis ve sağlık kuruluşlarına erişim, poliçe kullanımları ve harcama işlemleri, çekici işlemleri, hasar talepleri ve mini onarım talepleri gibi birçok işlem kolayca yapılıyor.” bilgisini verdi.

“Online Doktor” randevu hizmetiyle, sağlık sigortası müşterilerinin hastaneye gitmeden diledikleri yerden diledikleri zamanda sağlık hizmetine hızlıca erişebildiklerini belirten Kılıç, “Ayrıca Fona Sor uygulaması sayesinde bireysel emeklilik katılımcılarına yatırım hedeflerine uygun fonları seçme ve yönetme imkanı sunuluyor.” ifadesini kullandı.

Kılıç, yenilik ve geliştirmelerin yanı sıra devir fonksiyonuyla Portföy Yönetim Şirketine yaklaşık 670 milyon lira devir sağladıklarını belirtti.

Yapılan geliştirmelerin sonuçlarını paylaşan Çiğdem Kılıç, şunları kaydetti:

“2024 yılında yapılan çalışmalarla birlikte mobil uygulama üzerinden devam eden geliştirmelerimiz kapsamında, Sağlık Grup ve bireysel tekliflerin mobilden poliçeleşmesiyle birlikte 3 bin 279 adet poliçe yapılarak 50 milyon liralık tahsilatı bu kanal üzerinden gerçekleştirdik. Sağlık provizyon işlemlerinde sağlık tazminat taleplerinin yüzde 94,4'ü mobil uygulama üzerinden alınarak ödeme süreçlerinde verimlilik sağladık.”

İşlemleri
Mobil Uygulama
Sağlık
Sigorta
Uygulama

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