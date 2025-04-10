Türkiye-Şili İş Forumu haberi

Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren, Türkiye ile Şili arasındaki serbest ticaret anlaşmasının 15'inci yıl dönümüne yaklaşıldığını, bu anlaşmayı modernize etme ve geliştirme ihtiyacının farkında olduklarını belirterek, “Hem Şili hem de Türkiye, çeşitli ortaklarla yeni ve daha iddialı ticaret anlaşmalarını başarıyla müzakere etti ve ikili ticaret çerçevemizi küresel trendlerle uyumlu hale getirmenin zamanı geldi.” dedi.

Türkiye-Şili İş Forumu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın katılımıyla DEİK merkezinde yapıldı.

Alberto van Klaveren, buradaki konuşmasında, gelecek yıl Şili ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılının kutlanacağını ve bunun bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Klaveren, ülkeler arasındaki coğrafi uzaklığa rağmen Şili'nin Türkiye'yi sadece Avrasya'da değil, aynı zamanda Latin Amerika ile bu dinamik bölge arasında kilit bir bağlantı olarak, stratejik bir ortak olarak gördüğünü dile getirdi.

İki ülke ilişkilerinin gücünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili ilişkilerin 90'ıncı yıl dönümü vesilesiyle 2016 yılında Şili'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyarette açıkça görüldüğünü ifade eden Klaveren, “Ayrıca, geçtiğimiz yıl Ankara'da düzenlenen Şili-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 5. Ortak Komitesi, ticari ilişkilerimizi sürdürme kararlılığımızın altını çizmiştir.” dedi.

– “Türkiye, Şili için Avrasya'da kilit bir ticaret ortağı konumunda”

Bakan Klaveren, diplomatik ilişkilerin 100. yılının bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Kaydettiğimiz kayda değer ilerleme ve önümüzdeki muazzam potansiyel, üzerinde düşünmeye davet ediyor.” ifadesini kullandı.

Bugün Türkiye'nin Şili için Avrasya'da kilit bir ticaret ortağı konumunda olduğunu vurgulayan Klaveren, Şili'nin de Türk işletmeleri için Latin Amerika'ya açılan stratejik bir kapı görevi gördüğünün altını çizdi.

Klaveren, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının 15'inci yıldönümüne yaklaşıldığını, bu anlaşmayı modernize etme ve geliştirme ihtiyacının farkında olduklarını dile getirerek şunları söyledi:

“Hem Şili hem de Türkiye, çeşitli ortaklarla yeni ve daha iddialı ticaret anlaşmalarını başarıyla müzakere etti ve ikili ticaret çerçevemizi küresel trendlerle uyumlu hale getirmenin zamanı geldi. İşbirliğimizi derinleştirmek, pazara erişimi genişletmek ve hizmetler, dijital ticaret ve yatırımların kolaylaştırılması gibi yeni alanları dahil etmek için bu fırsatı değerlendirelim. Potansiyelimizi tam anlamıyla hayata geçirmek için iş ağlarını güçlendirmeli, yatırımları teşvik etmeli ve bilgi alışverişi için platformlar oluşturmalıyız. Ticaret anlaşmalarımızı modernize etmek, yatırım fırsatlarını artırmak ve dirençli, yenilikçi ve geleceğe yönelik bir ortaklık kurmak için birlikte çalışalım.”

– “Şili, Türkiye'nin Latin Amerika'da serbest ticaret anlaşması yaptığı tek ülke”

DEİK Başkanı Nail Olpak da Şili'nin, Türkiye'nin Latin Amerika'da serbest ticaret anlaşması yaptığı tek ülke olduğuna dikkati çekerek, iki ülke iş dünyasının bundan daha fazla yararlanması gerektiğini belirtti.

Türkiye ile Şili'nin ikili yatırımları da artıracaklarına inandıklarını ifade eden Olpak, “Teknoloji startuplarının etkinliği için iki ülke de önemli destekler sağlıyor, bu alanda işbirliği geliştirilebilir.” diye konuştu.

Olpak, Türkiye'nin 600 milyar doları aşan dış ticaret hacmine sahip olduğunu ve birçok sektörde yatırım fırsatı bulunduğunu kaydederek, “Şili iş dünyasını ülkemize yatırım yapmaya ve özellikle yüksek teknoloji sektörlerindeki yatırım fırsatlarımızdan yararlanmaya davet ediyorum.” dedi.

– “Şili, Türkiye'nin bölgedeki angajmanı için stratejik bir ortak”

DEİK Türkiye-Şili İş Konseyi Başkanı Ahmet Bilge Anbarlılar da altyapı geliştirme, enerji dönüşümü ve teknolojik değişim alanlarında daha fazla işbirliği hedeflediklerini söyledi.

Anbarlılar, Şili'nin Latin Amerika ve diğer kıta ülkeleriyle ikili serbest ticaret anlaşmaları yoluyla kurduğu etkin ticari bağlantıların Türk girişimciler için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirerek, “Önceliklerimiz arasında sektörel çeşitliliğin ve turist ziyaretlerinin artırılması ile iki ülke üniversiteleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi yer alıyor.” diye konuştu.

Latin Amerika'nın en istikrarlı ve açık ekonomilerinden biri olan Şili'nin, Türkiye'nin bölgedeki angajmanı için stratejik bir ortak olduğunu belirten Anbarlılar, “Türkiye'nin inşaat sektörü, Şili'nin altyapı projelerine önemli katkılar sağlayabilir. Benzer şekilde Şili'nin lityum ve yenilenebilir enerji alanındaki uzmanlığı da Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerini destekleyebilir.” değerlendirmesinde bulundu.