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Türkiye’de tarımsal ve hidrolojik kuraklığın etkisi sürüyor haberi
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Türkiye’de tarımsal ve hidrolojik kuraklığın etkisi sürüyor haberi

- Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş: - "Türkiye'nin batı yarısında, Çanakkale'nin de içinde bulunduğu yörede meteorolojik kuraklığın etkisi kısmen zayıfladı ama Türkiye'nin büyük bölümünde hala hem tarımsal hem de hidrolojik kuraklığın etkisinin devam ettiğini söyleyebiliriz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türkiye’de tarımsal ve hidrolojik kuraklığın etkisi sürüyor haberi

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, “Türkiye'nin batı yarısında, Çanakkale'nin de içinde bulunduğu yörede meteorolojik kuraklığın etkisi kısmen zayıfladı ama Türkiye'nin büyük bölümünde hala hem tarımsal hem de hidrolojik kuraklığın etkisinin devam ettiğini söyleyebiliriz.” dedi.

Prof. Dr. Türkeş, AA muhabirine, sonbahar mevsiminin normallerden daha sıcak ve kurak geçtiğini, yağışların kasım ayında batı ve kuzey batıdan başlayarak Doğu Anadolu'ya doğru ilerlediğini belirtti.

Türkiye'nin mevsim normallerinde eylül sonu, ekim başında kuzey ve kuzey batıdan yağış alması gerektiğini aktaran Türkeş, “Türkiye'nin batı yarısında, Çanakkale'nin de içinde bulunduğu yörede meteorolojik kuraklığın etkisi kısmen zayıfladı ama Türkiye'nin büyük bölümünde hala hem tarımsal hem de hidrolojik kuraklığın etkisinin devam ettiğini söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Ocak ayının sadece dünyada ve Avrupa'da değil, Türkiye'de de normallerinden daha sıcak olduğuna dikkati çeken Türkeş, “Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de uzun süreli sıcaklık yayılımının sürdüğünü gördük. Ocak ayı, bir anlamda yağışlı bir ay olarak geçti Türkiye'de. Yani pek çok yerde mevsim normalleri ve normallerin üzerinde yağışlar gerçekleşti. Çok yeterli değil ama kar yağışı oldukça geç şekilde şubat ayına nasip oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Önlerindeki bir haftalık dönemde İstanbul'un bir kez daha yağış alma ihtimali olduğunu söyleyen Türkeş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Soğuk yağışlı hava sisteminin etkisi kuzeybatıdan başlayarak Trakya'nın bazı bölümlerinde, Biga Yarımadası'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'ya doğru yüksek yaylalar ve dağlık alanlar geç de olsa kar yağışını aldı. Önümüzdeki bir haftalık dönemde, şu anda Orta Akdeniz'de bulunan cephesel yağışın etkisiyle İstanbul'un bir kez daha yağış alma olasılığı söz konusu.

Trakya'dan başlayarak Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ve kuzeyi, sonra iç bölümleri, ardından Doğu Anadolu'ya uzanan yeni yağışlı soğuk hava sisteminin önümüzdeki günlerde etkili olmasını bekliyoruz. Yağışlar güneyde ise yağmur ve sağanak şeklinde beklenebilir.”

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Kuzey
Yağış

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