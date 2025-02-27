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İstanbul Çocukları Vakfından proje tanıtım toplantısı haberi
TÜRKPATENT Başkanı Durak, Bilecik’in Lefke bezi ve Bıldırcın kebabının coğrafi işaret belgelerini takdim etti haberi
Kocaeli’de “28 Şubat: 28 Yılın Ardından” paneli düzenlendi haberi
Ticaret Bakanı Bolat, İhracat Akademisi Birinci Dönem Açılış Programı’nda konuştu: haberi
Tekirdağ’da “Milli Teknoloji Hamlesi ve Paradigma Dönüşümü Konferansı” düzenlendi haberi
Innovation Campus, 5 yılda Türkiye’de binlerce genci dijital dünyaya hazırladı haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti haberi
Bağcılar’da “Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi” açıldı haberi
Trakya Üniversitesinde karma sanat sergisi açıldı haberi
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TÜRKPATENT Başkanı Durak, Bilecik’in Lefke bezi ve Bıldırcın kebabının coğrafi işaret belgelerini takdim etti haberi

BİLECİK (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Bilecik'in "Lefke bezi" ile "Bıldırcın kebabı"nın coğrafi işaret tescil belgelerini, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) B...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
TÜRKPATENT Başkanı Durak, Bilecik’in Lefke bezi ve Bıldırcın kebabının coğrafi işaret belgelerini takdim etti haberi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Bilecik'in “Lefke bezi” ile “Bıldırcın kebabı”nın coğrafi işaret tescil belgelerini, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Ergün'e takdim etti.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen belge takdim töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜRKPATENT Başkanı Durak, burada yaptığı konuşmada, ürünlerin tescillenmesinin yurt içi ve dışındaki tanınırlıklarına ciddi fayda sağladığını söyledi.

Bu durumun ürünlerin ortaya çıktığı bölgelere de katkısı olduğunu dile getiren Durak, “Bunların tanıtılmasıyla o bölgenin insanı çok daha fazla refah düzeyine sahip olabiliyor. TÜRKPATENT olarak bu değerleri koruma altına almakla birlikte bu ürünlerin daha fazla tanıtılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Ciddi şekilde coğrafi işaretle tescilli ürünümüz var. Bu da ülkemizin sahip olduğu zenginliği gösteriyor.” dedi.

Durak, “Dünya fikri mülkiyet göstergelerine göre 2024'te ülkemiz, yerli patent başvurularında 12'nci sırada. Bu rakam, önemli bir rakam.” diye konuştu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl de kente özgü ürünlerin tescillenmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti.

İlin önceden coğrafi işaret tescilli 7 ürünü bulunduğunu dile getiren Aygöl, şunları ifade etti:

“İlk hedefimizi, şehrimizin plakası '11' olarak belirledik. Bugün de 2 ürünümüzün daha tescilini aldık. 6'sı şu an onay aşamasında. Toplamda, hedeflediğimiz plakamızın önce 2 katı olan 22'ye, sonra da 3 katına ulaştık. Şu anda 33 ürünümüzün marka değerini almakla ilgili olarak dosyalarımız kurumda.”

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ile Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün de katılımcılara hitap etti.

TÜRKPATENT Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ile İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan'ın da katıldığı etkinlik, Durak'ın tescil belgelerini Torun ile Ergün'e takdim etmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Öte yandan Durak, kentteki bir restoranda Bilecik'e ait, coğrafi işaretle tescillenen ve tescil aşamasında olan ürünlerin bulunduğu büfeyi gezdi. Ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'yı makamında ziyaret eden Durak, daha sonra yerleşkedeki Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi'nde, “Sınai Mülkiyet ve Akademik Hayat” konulu sunum yaptı.

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