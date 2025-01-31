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Kocaeli’de otobüs şoförüne eşinden sürpriz doğum günü kutlaması haberi
Kırklareli’nde Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezindeki çocuklara yangın eğitimi verildi haberi
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Kocaeli’de “Kaz Bayramı” kutlandı haberi
Edirne Adliyesi’nde mübaşirlikten avukatlığa uzanan başarı hikayesi haberi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Edirne Valiliği’ni ziyaret etti haberi
Tekirdağ’da bariyere çarpan otomobildeki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı haberi
Medya yöneticileri ve haber spikerleri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Gelibolu’da anne adaylarına yönelik ebe polikliniği açıldı haberi
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TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.Bağlıkaya, AA muhabirleri ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Bağlıkaya, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, “Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony” katkılarıyla hazırlanan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

“Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Kutlamalar” karesine oy veren Bağlıkaya, “Spor” kategorisinde Ali Atmaca'nın “Buruk Bakış” isimli fotoğrafını seçti.

Bağlıkaya, “Haber” alanında Tahsin Ceylan'in “Su Seviyesi” isimli fotoğrafını tercih ederken, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Lukas Kabon'un “Kurtarılan Can” karesini oyladı.

Son olarak “Günlük Hayat” kategorisini inceleyen Bağlıkaya, oyunu Cem Tekkeşlioğlu'nun “Pamuk Şekerci” fotoğraflarından yana kullandı.

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