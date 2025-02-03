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Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Sakarya’da Müslüman oldu haberi
Bilecik’te geçen sene düzenlenen 490 operasyonda 124 şüpheli tutuklandı haberi
Bursa’da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı haberi
Fenerbahçeli Milan Skriniar, Edin Dzeko’nun uzun yıllar futbol oynayabileceğine inanıyor: haberi
Gaziosmanpaşa’da eczaneye düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında haberi
AK Parti’li Sarıçam’dan, Edirne Belediyesinin Kırklareli’ndeki barajdan su almasına tepki: haberi
Balıkesir’de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
Çanakkale’de bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu haberi
Sakarya’da belediyelerde şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı haberi
Kırklareli’nde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişiden 1’i tutuklandı haberi
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Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Sakarya’da Müslüman oldu haberi

SAKARYA (AA) - Ukraynalı Iryna Kovalchuk ile Endonezyalı Nı Putu Lestari Yalçın, İslamiyet'i seçti.Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Ukraynalı Iryna Kovalchuk, Müslüman olmak istediğini belirterek Geyve Müftülüğüne başvurdu.Müftülükte gerçekleşt...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Sakarya’da Müslüman oldu haberi

Ukraynalı Iryna Kovalchuk ile Endonezyalı Nı Putu Lestari Yalçın, İslamiyet'i seçti.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Ukraynalı Iryna Kovalchuk, Müslüman olmak istediğini belirterek Geyve Müftülüğüne başvurdu.

Müftülükte gerçekleştirilen ihtida töreninde, Merkez Sinanbey Camisi imam hatibi Enes Deniz, Kur'an-ı Kerim okudu, İlçe Müftüsü Mülayim Bayındır, İslam'ın temel esasları hakkında bilgi verdi.

Ardından kelimeişehadet getirerek Müslüman olan ve “Emine” ismini alan Kovalchuk'a, Bayındır tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından mealli Kur'an-ı Kerim hediye edilerek ihtida belgesi takdim edildi.

Müslüman olmak istediğini belirterek Geyve Müftülüğüne başvuran Endonezyalı Nı Putu Lestari Yalçın için de ihtida töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Geyve Müftüsü Bayındır, İslam'ın dinini anlattı. Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan ve “Hira Nur” ismini alan Endonezyalı kadına, Bayındır, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından mealli Kur'an-ı Kerim hediye ederek ihtida belgesini verdi.​​​​​​​

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