Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 1. Ulusal Havacılık Şurası kararlarını açıkladı: haberi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1. Ulusal Havacılık Şurası'nın sona erdiğini belirterek, “Küresel havacılık ekosisteminde kendi kendine yeten, yön veren ve dünyada öncü olan bir sivil havacılık' hedefine ulaşmak için 16 ana stratejik başlık altında 65 kısa, orta ve uzun vadeli proje belirledik.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türk Sivil Havacılık Akademisi'nde düzenlenen 1. Ulusal Havacılık Şurası'nın kapanış oturumu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin kapanış oturumunda 1. Ulusal Havacılık Şurası kararlarını açıklayan Uraloğlu, organizasyonu, havacılık alanında ulusal otoriteleri bir araya getirip, sektördeki gelecek 10 yıllık vizyonu şekillendirmek üzere ilk kez düzenlediklerini söyledi.

Havacılık sektörünün tüm paydaşlarını buluşturarak, sektörün mevcut durumunu değerlendirmek, geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek ve karşılaşılan zorluklara birlikte çözüm bulmak için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Uraloğlu, etkinlikte sektöre ilişkin altyapıdan teknolojik gelişmelere, güvenlikten çevreye, eğitimden istihdama kadar birçok önemli konuyu masaya yatırdıklarını anlattı.

Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, özel sektör temsilcileri ve diğer ilgili paydaşlarla birlikte, “Küresel havacılık ekosisteminde kendi kendine yeten, yön veren ve dünyada öncü olan bir sivil havacılık hedefine ulaşmak için 16 ana stratejik başlık altında 65 kısa, orta ve uzun vadeli proje belirlediklerini” kaydederek, sektörün geleceğine yön verecek kararları alırken, herkesin ortak aklı ve tecrübesiyle hareket ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini söyledi.

– “Havacılık sektörünün cirosu 30 milyar dolara yaklaştı”

Bakan Uraloğlu, hava yolu ulaşımına talebin her geçen gün arttığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hava yoluyla artık insanlar sadece bir yerden bir yere gitmiyor, zamanı da satın alıyor. Bu kapsamda 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde bulunan ülkemizin bu avantajlı konumunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. 2002'den beri yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle ülkemizi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdik.”

Uraloğlu, iç hatlarda serbestleşmeyi hayata geçirmelerinin sektör için bir milat olduğunu kaydederek, aktif havalimanı sayısını 58'e, hava ulaştırma anlaşması yapılan ülke sayısını 175'e, dış hat nokta sayısını 132 ülkede 351 noktaya yükselttiklerini anlattı.

İç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık yolcu sayısının 2002'den bu yana 34,5 milyondan 230 milyona çıktığını ifade eden Uraloğlu, toplam hava aracı sayısının 2 bin 2'ye, hava yolu işletmesi uçak sayısının 729'a, koltuk kapasitesinin 143 bin 655'e ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, bu gelişmelere paralel olarak 2002 yılında 65 bin civarında olan sektörel istihdamın 320 binin üzerine çıktığını, sektörün cirosunun da 2,2 milyar dolardan 30 milyar dolara yaklaştığını vurguladı.

– “193 ICAO üyesinin tamamıyla anlaşma imzalamayı hedefliyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

“Aktif havalimanı sayımızı yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla 60'a, havalimanı terminal kapasitemizi 347 milyondan 440,5 milyona yükselteceğiz. Şu anda mevcut durumda 175 olan hava ulaşım anlaşması sayımızla bu alanda dünyada en çok hava ulaşım anlaşması bulunan ülkelerin başında gelmekteyiz. Özellikle Avustralya kıtasındaki bazı ada ülkeleri ile anlaşmamız yok. Önümüzdeki 10 yılda bu ülkelerle de temas ederek, 193 Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) üyesinin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz. Yine 10 yıl içinde hava yolu işletmelerimizdeki uçak sayısını 729'dan 1458'e, pilot sayısını ise 12 bin 313'ten 24 bin 626'ya yükseltmeyi hedefliyoruz. Hava trafik kontrolörleri sayımız da şu anda 2 bin 87 olup, 10 yılda bu sayıyı 4 bin 174'e çıkarmayı amaçlıyoruz.”

– “İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı olacak”

Bakan Uraloğlu, bu büyümeler sayesinde ciddi başarılar elde ettiklerini belirterek, İstanbul Havalimanı'nın 2024'te en çok yolcuya hizmet veren Avrupa'da ikinci, dünyada 7'nci havalimanı olduğunu, kargo ve yük taşımacılığında ise Frankfurt'u geride bırakarak Avrupa'nın zirvesine yerleştiğini söyledi.

İstanbul Havalimanına Avrupa'da ilk kez uygulanacak ve “3 piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkanını sağlayacak eş zamanlı bağımsız üçlü pist operasyonları” uygulamasını 17 Nisan'da hizmete alacaklarını dile getiren Uraloğlu, “Hiç şüphesiz bu sistem hayata geçtiğinde İstanbul Havalimanı daha çok uçuş operasyonu gerçekleştirerek Avrupa'nın en yoğun havalimanı olacaktır.” şeklinde konuştu.

Uraloğlu, Antalya Havalimanı'ndaki kapasite artırımı çalışmalarını tamamlayacaklarını, Esenboğa Havalimanı'ndaki kapasite artırımı birinci etap çalışmalarında yüzde 98 fiziki ilerleme sağladıklarını ve üçüncü pist ile hava trafik kontrol kulesinin yapımında sona geldiklerini anlattı.

– Şurada belirlenen 16 stratejik başlık

Bakan Uraloğlu, 1. Ulusal Havacılık Şurası'nda tüm paydaşlarla birlikte alınan 16 ana stratejik başlığa değinerek, ilk olarak sivil havacılık mevzuatının geliştirilmesini ele aldıklarını vurguladı.

1983'te kabul edilen Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun gözden geçirilmesi başta olmak üzere, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, güçlü ve esnek bir sivil havacılık otoritesinin yeniden yapılandırılmasının çok önemli olduğunu kaydeden Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Stratejik başlıklarımızdan bazıları ise havacılık alanında her kademede ve rolde mevcut personel açığının kapatılması, mevcut personelin geliştirilmesi, AB başta olmak üzere ana pazarlara yönelik müzakereler yapılarak trafik haklarının elde edilmesi ve birebir toplantılarla yeni pazarlarda uçuş haklarının alınması, Türk hava sahasının emniyetli ve etkin kullanımı, Türkiye'nin uçak, motor ve parça bakımının yanı sıra stokaj ve parçalama konularında global bir bakım merkezi olması, havalimanlarımızın kapasite sorunlarını çözmek amacıyla mevcut havalimanlarının genişletilmesi ve kapasite sorunları yaşayanların ülke içi çapraz uçuşlara açılması, ülkemizin modlararası bağlantılarını artırarak deniz, kara ve demir yolu taşımacılığı arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi, insansız ve otonom hava araçlarıyla ilgili operasyon, entegrasyon ve uygunluk konularında düzenleyici ve geliştirici mevzuatı hazırlayarak sektöre uyum sağlanması amaçlanıyor.”

– “10 yıllık stratejik yol haritasının temel taşlarını belirledik”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “uçuşa elverişlilik için gerekli ürünlerin geliştirilmesi, test ve akreditasyon laboratuvarlarının sertifikasyon süreçlerinin oluşturulması” kararı aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“(Belirlenen stratejik başlıkların diğerleri) Sivil havacılık eğitim sisteminin geliştirilmesi, deniz, kum ve güneşin yanı sıra, doğa, kültür, spor ve sağlık turizmine yönelik alternatif destinasyonlar oluşturularak turizmin gelişimine katkıda bulunulması, terminale giriş, çıkış ve içindeki havacılık, kontrol ile güvenlik operasyonlarının dijitalleştirilip entegre edilmesiyle, yolcu akış hızının artırılması, uçuş operasyonlarında yakıt verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar ve sivil havacılık sektöründe karbon kredilendirme piyasasının oluşturulması için adımlar atılması, havaalanlarının pilotaj eğitimleri ve afet durumlarındaki müdahale imkanlarını artırmak amacıyla, uygun hava kampüslerinin oluşturulması, hava taksi, sportif ve amatör havacılık ile helikopter ulaşım süreçlerini kolaylaştırarak altyapı ve meydan hazırlıkları yapılması ayrıca vergi, yakıt ve sigorta konularında sübvansiyon teşvikleri ile destek sağlanması hedefleniyor.”

Uraloğlu, şura sayesinde sivil havacılık sektörü adına 10 yıllık stratejik yol haritasının temel taşlarını belirlediklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Aslında burada belirlediğimiz stratejik hedefler ve projeler, sadece 10 yıllık bir planın değil, aynı zamanda geleceğe yönelik kararlı adımlarımızın da bir göstergesi olacaktır. Şüpheniz olmasın ki sektörümüzün uluslararası arenada söz sahibi olması ve dünyaya yön veren hedeflerine ulaşması için hep birlikte çalışacağız. Çok daha güçlü, daha rekabetçi ve daha yenilikçi bir sivil havacılık sektörü inşa edeceğiz.”