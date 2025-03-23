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Motosiklet tutkunları Gelibolu Yarımadası’nda şehitlere saygı için buluştu haberi
Edirne’de sahipli hayvanlara yönelik aşılama ve çip uygulamaları sürüyor haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk, sağlık personeliyle iftar yaptı haberi
Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi
Bursa Ticaret Borsası’nın sahur programına kent protokolü katıldı haberi
Kırklareli’nde tatlı ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi haberi
MHP Edirne İl Başkanlığı iftar programı düzenledi haberi
Üniversiteliler unutulmaya yüz tutan Osmanlı şerbetlerini yeniden sofralara sundu haberi
Kırklareli’nde taşıt alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı haberi
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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Edirne’de teşkilat mensuplarıyla buluştu haberi

EDİRNE (AA) - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.İl Başkanı Cihan Çetin'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, gençlerin bir hedefi ve geleceği olması için çalışm...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Edirne’de teşkilat mensuplarıyla buluştu haberi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Cihan Çetin'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, gençlerin bir hedefi ve geleceği olması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bir süre teşkilat mensuplarıyla sohbet eden Yıldırım, daha sonra sahur programına katıldı.

Edirne İl Başkanlığının bir restoranda düzenlediği programda ülkücülerle bir araya gelen Yıldırım, Türkiye'nin teknolojide tam bağımsız bir ülke olması adına gençleri milli ve manevi değerlerine bağlı, üreten ve geliştiren bireyler olarak yetiştirme hedefiyle Teknoloji Atölyesi'ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Atölyede gençlere savunma sanayi, otomotiv, havacılık ve enerji gibi kritik alanlarda yetkinlik kazandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Yıldırım, “Teknoloji atölyesinde insansız hava araçları, elektrikli ve otonom araçlar, hava savunma sistemleri ve pil üretimi gibi stratejik projelerde çalışmalar yürütüyoruz. Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrencilerle teknoloji kulüpleri oluşturuyor ve bu sayede gençlerimizin bilgiyi sahada uygulamalarına imkan tanıyoruz. Gençlerimiz yerli ve milli üretim bilinciyle hem teorik eğitimler hem de uygulamalı projelerle teknolojiyi sadece kullanan değil geliştiren bireyler olarak yetiştiriliyorlar.” dedi.

Kaan Teknoloji Kulübü'nün ODTÜ VİTOL dikey kalkış yapabilen İHA yarışmasında birincilik ödülü alarak büyük bir başarıya imza attığını hatırlatan Yıldırım, bunun gençlere verilen desteğin somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu ise Yıldırım'ın Edirne ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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